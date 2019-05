'Cục xì lầu ông bê lắp' nghĩa là gì mà ai cũng nói

Chỉ cần gõ "Cục xì lầu ông bê lắp" trên thanh tìm kiếm Facebook, ngay lập tức nhận được hàng trăm kết quả. Các bạn trẻ khoe hình đang ăn, uống cà phê, dạo phố, khoe tóc mới, móng tay mới, điện thoại mới hay chỉ là một khuôn mặt biểu cảm… đều đi kèm cụm từ “Cục xì dầu ông bê lắp”.

Nguyễn Viết Ninh, 18 tuổi, sinh viên năm nhất Trường ĐH Sân khấu điện ảnh TP.HCM, cho biết đầu tiên lên Facebook, thấy có bạn hỏi “Cục xì lầu ông bê lắp” là gì, anh cũng tò mò và tra google, YouTube tìm kiếm và thấy hiện lên các ca khúc khá sôi động, nghe giai điệu cũng vui vui nên hay mở ra nghe, sau thì quen miệng hát theo. “Bây giờ, đúng “ trend ” (xu hướng) là viết cái gì cũng phải có từ "Cục xì lầu ông bê lắp". Nhiều bạn còn chế ra các câu vui khác như Bịch xì dầu tôi đang hết”, Ninh nói.

“Hiện một số bạn trẻ nhân dịp này còn quảng cáo cho các thương hiệu của họ trên mạng xã hội như đăng hình ảnh quảng cáo quần áo, thời trang, điện thoại, son môi, nước hoa thậm chí gà nướng, chè, bánh… và các loại đồ ăn khác đều có kèm theo “Cục xì lầu ông bê lắp. Cục xì lầu là ông bê lắp” cho nó đúng xu hướng, trào lưu, như vậy sẽ được quan tâm hơn”, Ninh cho hay thêm.

Trưa 7.5, chúng tôi có mặt trong tiệm ăn Hàn Quốc trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP.HCM, hai thanh niên ngồi bên cạnh chờ đồ ăn tới nghêu ngao hát "Cục xì lầu ông bê lắp. Cục xì lầu là ông bê lắp… lắp lắp".

Người bạn đi cùng tôi, Lê Thành Dũng 26 tuổi, nhân viên truyền thông đa phương tiện cười: “Đây là một xu hướng trên mạng xã hội . Xuất phát từ một ca khúc nhạc sàn, hay được mở tại các quán bar. Lời ca khúc này sau khi được dịch ra tiếng Việt thì nghe nó lơ lớ là "Cục xì lầu ông bê lắp". Nhiều bạn trẻ nghe quen tai nên hay hát lại, mạng xã hội Tik Tok ở Việt Nam và cả Trung Quốc cũng đang thịnh hành những bạn hát lại, nhảy lại trên nền nhạc này”.

Trong khi đó, Nguyễn Thu Ngân, 22 tuổi, sinh viên Trường ĐH dân lập Phương Đông, Hà Nội cho biết ca khúc gốc mà người trẻ Việt đang “nghiện” này chính là Pumb It Up, được thể hiện bởi Danzel. Trong các quán cà phê, quán bar thường mở bản remix của ca khúc này. Đoạn điệp khúc của ca khúc mà giới trẻ Việt dịch là Cục xì lầu ông bê lắp nguyên văn là “Don't you know, pump it up; You got to pump it up; Don't you know, pump it up; You got to pump it up…”.

“Nhiều bạn trẻ còn cho hay, trước đây trong một gameshow trên truyền hình, người ta hay hát “Nào mình cùng lên xe buýt, nào mình cùng đi chơi nhé”, đó cũng là trên nền nhạc gốc của Pumb It Up, na ná như "Cục xì lầu ông bê lắp, Cục xì lầu là ông bê lắp". Tôi nghe cũng thấy kha khá giống, chưa biết thực hư ra sao”, Ngân nói.