‘Đàn ông nghèo là không thông minh’ có đúng không ?

Những ngày qua, một diễn viên trẻ cho rằng: " Đàn ông nghèo là không thông minh " gặp phải nhiều ý kiến trái chiều từ các bạn trẻ.

“Không hẳn đúng nhưng cũng không hẳn sai”

Nguyễn Kim Ngọc (26 tuổi, nhân viên văn phòng, ngụ tại đường Bùi Đình Tuý, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) nhận xét “ đàn ông nghèo thì không thông minh ” cũng có ý đúng và có ý không đúng. Đúng là xét về bản chất thì nghèo là do người đàn ông không giỏi như người khác. Có thể nói hơi “nặng” là không thông minh bằng người khác.

Tuy nhiên, nếu chỉ về yếu tố không thông minh thì chưa đủ. Có thể bạn thông minh nhưng không gặp đúng thời điểm, chưa đủ nỗ lực, lựa chọn sai cách thực hiện. Có thể cũng do sự “hậu thuẫn” không đủ mạnh để bạn phát huy đúng tiềm năng của mình. Mặt khác, việc nói câu chuyện giàu-nghèo cũng chỉ là tương đối, đôi khi nhà lầu, xe hơi là giàu với người này, nhưng lại là nghèo đối với người khác.

“Chuyện giàu nghèo không chỉ phụ thuộc vào yếu tố vật chất, mà tôi nghĩ còn nằm ở chỉ số hạnh phúc và việc chấp nhận của mỗi con người. Đàn ông nghèo vì chưa đủ nỗ lực, chưa nhiều cố gắng và chưa biết chấp nhận thì đúng hơn là 'đàn ông nghèo thì không thông minh'”, Ngọc nói.

Nguyễn Thị Diệu Mi (27 tuổi, ngụ đường Nguyễn Xí, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cũng nêu quan điểm “ đàn ông nghèo là không thông minh" không hẳn đúng nhưng cũng không hẳn sai.

“Tôi đã từng tiếp xúc với nhiều người đàn ông nghèo nhưng có ý chí, lập trường và khéo léo trong cách xử lý các tình huống. Tuy nhiên, cũng có vài người đàn ông nghèo mà tôi tiếp xúc để lại những ấn tượng không tốt. Hoàn cảnh gia đình không khá giả làm họ dễ tự ái, gặp chuyện gì cũng nghĩ là do mình nghèo, học rớt môn, thất bại trong khởi nghiệp cũng đổ tại mình nghèo”, Mi phân tích.

Thay vì cố gắng hoàn thiện để thay đổi, họ lại tỏ ra sân si và đổ tại nghèo nên làm gì cũng thất bại. Không ai khinh họ nhưng vì tự ái họ luôn tự so sánh mình với mọi người. Chính điều này làm Mi cảm thấy họ nghèo và không thông minh. Thực tế, sau vài năm, những người bạn có tính cách như vậy của tôi vẫn trầy trật với cuộc sống của mình.

Giàu không có nghĩa là thông minh

Nguyễn Thanh Nhàn, (32 tuổi, ngụ 25 Lương Văn Cù, P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên, An Giang), cho biết việc quan điểm giàu nghèo , thông minh như thế nào là quan điểm, tiêu chí riêng của từng người.

“Một người đàn ông muốn giàu có thì có rất nhiều yếu tố tác động, trong đó theo mình thì có 3 thứ rất quan trọng là mục tiêu, độ lỳ trong kinh doanh , độ liều...”, Nhàn chia sẻ.

Ngoài ra, Nhàn nói thêm: “Mức độ giàu có không đi cùng với sự thông minh. Cụ thể, mẹ của tôi không biết chữ. Buôn bán cá ngoài chợ, đơn giản, siêng năng. Bà cũng mua nhà, mua đất lo cho con ăn học đàng hoàng. Còn nói về số tiền mẹ tôi kiếm được như vậy cũng gọi là giàu đó thôi”.

Lưu Hà My (25 tuổi, ngụ đường Trần Xuân Soạn, Q.7, TP.HCM), chia sẻ về vấn đề “đàn ông nghèo là không thông minh” là quá khập khiển trong thời điểm hiện nay. Bởi theo My, giàu nghèo là sự nỗ lực của mỗi cá nhân con người. Còn trong 1 vài trường hợp cá biệt thì nó còn gọi là “cái số”.

My ví dụ như những người đàn ông sinh ra đã giàu từ khi trong bụng mẹ, nhưng chưa chắc họ thông minh. Còn nhiều người nghèo có tư duy tốt, đầu óc nhạy bén nên họ tìm ra được hướng đi nhanh nhất để làm giàu cho bản thân. Vậy nên không thể đánh giá đàn ông thông minh hay không thông qua việc anh ta giàu hay nghèo được.

My cho rằng: “Người thông minh là người biết nắm bắt cơ hội, biết làm chủ cuộc đời mình, biết tiến lùi đúng lúc. Người thông minh cũng sẽ vấp phải thất bại trong cuộc sống, nhưng họ biết chấp nhận, đối diện và vượt qua. Còn người đàn ông không thông minh thì hoàn toàn ngược lại. Đàn ông nghèo là do không có chí tiến thủ, do họ lười và chấp nhận an phận”.