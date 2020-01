Đèn tre ra thế giới

Giới thiệu những chiếc đèn điện làm bằng thân tre , được thiết kế nhiều kiểu dáng rất sinh động và bắt mắt, anh Trương Văn Hùng (32 tuổi), giảng viên Trường cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, cho biết anh chỉ mất 10 phút để làm ra một sản phẩm đèn tre, bởi tất cả đều được sản xuất theo công nghệ tự động do anh sáng chế. Chia sẻ về sản phẩm đèn tre của mình, anh Hùng cho biết anh sinh ra ở làng Yên Hòa, xã Hưng Thịnh, H.Hưng Nguyên, Nghệ An, nơi có rất nhiều nguyên liệu tre nứa.

Là kỹ sư công nghệ tốt nghiệp Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM với chuyên ngành chế tạo máy, anh đã nghiên cứu để cho ra đời một chiếc máy có thể chế tác tre thành nhiều loại vỏ đèn điện. Sau đó, anh dùng các linh kiện công nghiệp để làm hoàn chỉnh những chiếc đèn điện bằng tre.

Với sản phẩm độc đáo này, dự án khởi nghiệp làm đèn tre xuất khẩu của anh chỉ trong một thời gian ngắn đã được đầu tư và đưa ra thị trường. Tuy nhiên anh Hùng cho biết, khi làm ra sản phẩm, anh không chỉ nghĩ với mục tiêu để bán mà còn muốn làm được những điều lớn hơn. Ví dụ, anh đã nghiên cứu sử dụng hoàn toàn nguyên liệu tre mà không có bất kỳ loại hóa chất nào nên sản phẩm rất thân thiện với môi trường. Hiện đèn tre đã được nhiều khách hàng trong nước đặt mua để trang trí ở các nhà hàng, quán cà phê...; nhưng điều anh mong muốn là sản phẩm sẽ có mặt trên thị trường thế giới để quảng bá về Việt Nam. “Mục tiêu của tôi là sản xuất các mặt hàng thành phẩm từ tre, đáp ứng các tiêu chuẩn thế giới để xuất khẩu sang các thị trường châu Âu, châu Mỹ”, anh Hùng bày tỏ.

Anh Hùng "thổ hồn" vào đèn tre bằng máy móc công nghệ cao do anh sáng chế

Do làm chủ được công nghệ nên việc sản xuất ra những chiếc đèn tre này có giá thành thấp hơn so với các sản phẩm hiện có. Độ tinh xảo của sản phẩm cũng cao hơn, do chiếc máy của anh có thể chế tạo được nhiều mẫu mã theo sở thích của khách. Vì vậy, sản phẩm đèn tre không ngại “đương đầu” với các mặt hàng cùng loại trên thị trường. Anh Hùng cũng khẳng định, khi dự án được triển khai thành công, anh sẽ thay đổi hoàn toàn về cách thức, tư duy sản xuất của ngành tre Việt Nam, bởi bài toán công nghệ, mẫu mã, tư duy về ngành nghề thủ công sẽ thay đổi, đưa nhiều sản phẩm gần gũi với thiên nhiên đến với người tiêu dùng