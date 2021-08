Đi cách ly trị Covid-19, cô giáo mầm non dọn toilet chăm cây xanh

Thúy Hà, 30 tuổi, cô giáo mầm non đang tự cách ly tại nhà sau thời gian điều trị và cách ly tập trung tại một trường học ở P.Bình An, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Cả cô và 7 người khác trong phòng cách ly đều đã khỏi bệnh sau chuỗi ngày sống lạc quan và làm những điều có ích

Từ sốc tới chấp nhận

Thúy Hà kể cô từng tiếp xúc với người mắc Covid-19 trong dãy trọ của mình nên đã chuẩn bị trước hành lý, tâm lý để đi cách ly tập trung. "Dù như vậy, khi biết chính xác mình đã bị lây nhiễm, tôi vẫn cực kỳ sốc, mọi thứ như sụp đổ vậy đó. Nhưng khi đến khu cách ly rồi, mình tự nhủ với bản thân là cố gắng và chấp nhận”, cô nói.

Ngày đầu trong khu cách ly, mọi người cùng phòng tự an ủi nhau, sau đó giúp nhau dọn dẹp phòng và sắp xếp lại chỗ ở sao cho gọn gàng và khoa học nhất. Do ở trường học nên cũng khá thoáng, mọi người tận dụng bàn ghép lại làm chỗ ngủ.

Trường học nơi Thúy Hà cách ly NVCC

Mỗi dãy nhà trong khu cách ly đều có nhà vệ sinh chung. Nhà vệ sinh dơ, hay bị tắc ống nước, Thúy Hà và mọi người cùng nhau dọn dẹp để những người khác cùng nhìn vào có thêm ý thức giữ gìn vệ sinh chung. Cô cũng nhắc nhở mọi người trong nhóm chung khu cách ly bỏ rác đúng nơi quy định, từ đó đa số mọi người có ý thức hơn.

Đi cách ly trong một trường tiểu học, tại đây có nhiều chậu cây xanh của các lớp, do đó, cô đã đi vòng quanh những nơi được phép rồi gom các chậu cây lại để lên 1 kệ và chăm sóc chúng mỗi ngày, từ tỉa lá, bắt sâu, tưới nước. Cô cũng thay nước cho những cây trầu bà treo trên tường. Một em bé 11 tuổi cùng phòng cách ly với Thúy Hà cũng học cô làm theo các công việc này. Xong xuôi, cô vào đọc những cuốn sách đã mang sẵn trong hành lý khi đi cách ly.

Thúy Hà chăm sóc cây xanh ở khu cách ly

Cô giáo mầm non cho hay, trong thời gian cách ly phòng cô chuyển chỗ 3 lần, qua mỗi phòng điều khiến cô đau lòng nhất đó là đồ dùng giáo viên ở trong mỗi lớp đều bị mọi người đụng tới, lục lọi làm rối lên. “Đến lúc tôi tới, tôi cũng chỉ biết xếp gọn lại và nhắc người trong phòng mình tôn trọng đồ cá nhân của các giáo viên”, Thúy Hà kể.

Bí quyết để chiến thắng Covid-19

Ban đầu, Thúy Hà bị sốt nhẹ và uống thuốc hạ sốt. Đến ngày thứ 2, cô ho dữ dội, mấy người trong phòng có người còn sốt, có người ho nhưng cũng có người bình thường. Đa số mọi người chuẩn bị thuốc ho nên tự uống thuốc của mình, người sốt được bác sĩ đưa thêm thuốc hạ sốt.

Cô giáo mầm non sống lạc quan trong khu cách ly Ảnh NVCC

Ngày thứ 3, cả phòng mất khứu giác, ai nấy đều bất ngờ. Nhưng mọi người không hoang mang, mỗi tối, mọi người lấy chanh, sả, gừng ra đun sôi và trùm kín mặt để xông mũi, họng, cố hít thật sâu bằng mũi và miệng. Hơn 1 tuần sau, khứu giác khôi phục.

Tổng cộng thời gian từ khi Thúy Hà test dương tính tới nhận kết quả âm tính với Covid-19 là 14 ngày.

“Phòng tôi có 8 F0, trong đó có 6 người lớn, 2 trẻ em, mọi người hòa đồng và tương trợ lẫn nhau. Tất cả đều đã khỏi bệnh. Điều quan trọng để chúng tôi đều cùng khỏi bệnh nhanh là đều cùng lạc quan, vui vẻ, ai cũng nhắc nhở nhau uống đủ nước mỗi ngày, theo dõi những người bên cạnh mình”, cô giáo mầm non chia sẻ.

Đùm bọc nhau qua ngày khó khăn

Cùng nhau dọn dẹp toilet, cùng nhau dọn phòng ở sạch sẽ ngăn nắp, cùng nhau chăm sóc cây xanh và sống lạc quan, cả 8 người trong phòng cách ly của Thúy Hà còn đùm bọc nhau đi qua những ngày khó khăn

Những bữa ăn ngon miệng ở khu cách ly Ảnh NVCC

Cô giáo mầm non mong ai đi cách ly cũng hợp tác với nhân viên y tế và cùng cố gắng một chút vì tập thể

Cảm động nhất là cậu bé 11 tuổi đi cách ly một mình, cùng phòng với Thúy Hà. “Ngày nào bé cũng than nhớ mẹ, cái gì ngon cũng giấu vào túi để mang về cho mẹ. Nhóc bị đau họng mua chai xịt họng cũng không nỡ dùng mà cất để dành mẹ. Mọi người đều an ủi và nói con dùng đi, dùng mới mau được về với mẹ. Mỗi lần phòng đun nước xông, chúng tôi nói nhóc lấy nước về xông, không cô chú về hết, một mình con ở lại đây đó, vậy là nhóc mới chịu”, cô giáo mầm non bộc bạch.

Thúy Hà là giáo viên mầm non một trường tư thục , những tháng nghỉ dịch không có lương, song trong quãng thời gian này cô được các phụ huynh hỗ trợ, giúp đỡ rất nhiều. “Suốt những ngày cách ly, tôi thấy ấm áp vô cùng, cảm giác mình gần như là ngôi sao vậy đó, từ người thân, người quen, phụ huynh, học sinh và cả những người không quen gọi, nhắn tin hỏi han tình hình sức khỏe và động viên mỗi ngày. Tôi dạy các trò lớp lá. Những ngày giãn cách xã hội không được đến trường, tôi rất nhớ trường lớp và các em nhỏ. Dịch tới bất ngờ quá, chúng tôi còn chưa kịp chia tay nhau, chưa kịp làm lễ tổng kết cho các bé nên tiếc lắm...”.

Những chậu cây nhờ sự chăm sóc của Thúy Hà đã non xanh trở lại

Cô giáo mầm non đã chiến thắng Covid-19 cho hay, kinh nghiệm sống còn khi là F0 phải đi cách ly đó là cần sự chuẩn bị thuốc men, tâm lý và cần một thái độ sống tích cực. “Dù đi cách ly ở đâu, tôi cũng nghĩ rằng mỗi người nên tôn trọng nơi mình đến, luôn ý thức giữ vệ sinh chung và bớt đòi hỏi. Ai cũng muốn cho các bạn một nơi thoải mái nhất nhưng điều kiện thì có hạn, ai cũng cố gắng một chút, hợp tác với các y bác sĩ, tình nguyện viên rồi mọi chuyện sẽ ổn, chúng ta đều khỏe mạnh và sẽ trở về nhà”.