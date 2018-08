Đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc thăm danh thắng Tràng An

Ngày 16.8, Đoàn đã có buổi tham quan danh thắng Tràng An bằng thuyền. Tuy trời có mưa, nhưng với vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ của sông núi tại Tràng An, các đại biểu tham gia đoàn rất hào hứng và bất ngờ khi đến Tràng An.