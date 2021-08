Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tặng 6 tấn gạo cho tỉnh Phú Yên

Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Phú Yên đã tổ chức 4 đợt “Chung tay cùng lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19”, qua đó đã trao tặng 800 kg gạo, 1 tấn củ quả, 250 bộ đồ bảo hộ, 5000 khẩu trang y tế và một số nhu yêu phẩm khác tổng trị giá trên 100 triệu đồng. Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Phú Yên đã tổ chức 4 đợt “Chung tay cùng lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19”, qua đó đã trao tặng 800 kg gạo, 1 tấn củ quả, 250 bộ đồ bảo hộ, 5000 khẩu trang y tế và một số nhu yêu phẩm khác tổng trị giá trên 100 triệu đồng.