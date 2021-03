Đoàn Thanh niên Bộ Công an đón Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

Chiều 23.3, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Bộ Công an tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2021), 65 năm truyền thống Đoàn TNCS Bộ Công an (1956 - 2021) và đón nhận huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì , phần thưởng cao quý của Nhà nước tặng tuổi trẻ Bộ Công an.

Tham dự lễ kỷ niệm có đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao vai trò và đóng góp to lớn của Đoàn Thanh niên Bộ Công an và đoàn viên thanh niên công an qua các thời kỳ cách mạng, chúc mừng Đoàn Thanh niên Bộ Công an về những kết quả đạt được trong thời gian qua.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị tổ chức Đoàn trong lực lượng cần chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng phải được đặt lên hàng đầu, là nhiệm vụ cơ bản của tổ chức Đoàn; thường xuyên tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tích cực nghiên cứu, học tập các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đi đôi với việc tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, cần củng cố xây dựng tổ chức Đoàn trong lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh; đồng thời tích cực tham gia xây dựng Đảng, lựa chọn đoàn viên ưu tú giới thiệu kết nạp Đảng, bổ sung đội ngũ đảng viên trẻ, đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy trẻ cho công an các đơn vị, địa phương.

"Tổ chức Đoàn các cấp cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần xung kích , sáng tạo, tình nguyện của đoàn viên thanh niên, xung phong nhận công tác ở các đơn vị mũi nhọn, địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; tình nguyện tăng cường cho các lực lượng trực tiếp chiến đấu, đơn vị cơ sở và tình nguyện chung sức cùng cộng đồng, lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo đánh giá quá trình tu dưỡng, rèn luyện, phấn đầu của mỗi đoàn viên thanh niên", Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.