Đoàn thanh niên mua 5 tấn thanh long giúp dân, đem tặng người TP.HCM

Ngày 6.8, anh Trần Chính Hào, Bí thư Đoàn thanh niên TAND tỉnh Long An, cho biết nhằm góp phần giúp nông dân tiêu thụ thanh long trong thời gian giãn cách xã hội , đoàn thanh niên của đơn vị vừa tổ chức đến ấp 5, xã Quê Mỹ Thạnh, H.Tân Trụ (Long An) tự thu hoạch và mua thanh long theo giá đã thỏa thuận với nhà vườn.

Dù không thành thục, nhanh nhẹn như nhà vườn, nhưng với sự nhiệt tình, xông xáo, trong suốt 4 giờ miệt mài lao động, các bạn đoàn viên thanh niên đã thu hoạch xong hơn 5 tấn thanh long . Đặc biệt, điều làm chủ vườn cảm thấy phấn khởi hơn hết là Đoàn thanh niên TAND tỉnh Long An mua với giá cao hơn thị trường rất nhiều, lại còn tự hái và tự vận chuyển.

Xong chuyến thu mua thanh long giúp dân, Đoàn thanh niên TAND tỉnh Long An còn đi tặng 30 phần quà (gồm gạo, đường, bột ngọt, dầu ăn, khẩu trang) cho bà con nghèo gặp khó khăn trong mùa dịch ở ấp 1 và ấp 5, xã Quê Mỹ Thạnh.

Nhận được phần quà, bà Nguyễn Thị Hoàng (60 tuổi), cho biết nhiều gia đình bị ảnh hưởng rất lớn vì dịch Covid-19 kéo dài. Trước đó, gia đình bà đã được UBND H.Tân Trụ hỗ trợ tiền và quà, nay lại được đoàn thanh niên giúp thêm giúp thêm lần nữa khiến bà rất vui.

Theo anh Trần Chính Hào, đây là hoạt động thiết thực của nhằm giúp đỡ bà con đang gặp khó khăn do dịch Covid -19. Nguồn kinh phí cho chương trình là do đoàn thanh niên TAND tỉnh Long An tự nguyện đóng góp