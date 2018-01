Từ tờ mờ sáng, đội quân gồm 5 thành viên do anh Trần Thuận Thức, Bí thư Xã đoàn Phước Lưu, dẫn đầu đã tất bật chuẩn bị công việc. Những chiếc xe máy chở dụng cụ gồm máy khoan, ống nước, than hoạt tính, sỏi, cát... chạy vòng vèo qua những con đường nhựa uốn lượn bên cánh đồng mạ non xanh ngắt để đến hộ bà Nguyễn Thị Bế (56 tuổi, ngụ ấp Phước Tân, xã Phước Lưu). Khi tới nơi, các thành viên cùng xắn tay áo, người khiêng cát, sỏi, than đến hồ rửa sạch; người khoan ống nhựa; người rửa thùng phuy... Gần 3 giờ đồng hồ, bình lọc nước hoàn tất, hàng xóm cũng đến chia vui với bà Bế. Khi mở van xả ra, dòng nước trong mát khiến ai cũng háo hức.



Tại ấp Bình Phước, xã Bình Thạnh, nơi có một đội quân tình nguyện khác do chị Lê Thị Yến Trúc, Bí thư Xã đoàn và anh Lê Vũ Minh Luân, Phó bí thư Xã đoàn Bình Thạnh, dẫn đầu đang lắp đặt bình lọc nước cho hộ ông Nguyễn Tấn Lộc (45 tuổi). Gia đình ông Lộc phải sống chung với cảnh nước sinh hoạt nhiễm phèn suốt 10 năm qua. Để có nước sạch sinh hoạt, hằng ngày ông Lộc phải chạy xe đến nhà mẹ vợ cách đó 5 km chở về.

Khi nhóm tình nguyện trẻ xuất hiện, tiếng cười nói rôm rả của các thành viên khiến không gian tĩnh lặng ở vùng quê trở nên vui nhộn. Cát, sỏi được nhóm bạn bên dưới rửa sạch rồi chuyển lên bồn. Ở phía trên, anh Luân và nhóm bạn trẻ cẩn thận cho từng lớp sỏi, cát vào bình. "Từ hôm nay gia đình tôi hết cảnh đi mần ruộng về tối phải đi chở nước về để nấu ăn", ông Lộc phấn khởi nói.

Hơn 230 bình lọc miễn phí cho dân, đó là con số vừa được Huyện đoàn Trảng Bàng thống kê từ khi triển khai hệ thống lọc nước tặng miễn phí các hộ dân ven sông Vàm Cỏ Đông. Anh Đoàn Hoài Linh, Bí thư Huyện đoàn Trảng Bàng, cho biết do đặc thù ở H.Trảng Bàng có con sông Vàm Cỏ Đông đi qua nên một số nơi nguồn nước bị nhiễm phèn nặng.

Từ thực tế này, Huyện đoàn có ý tưởng thực hiện mô hình trang bị hệ thống lọc nước cho người dân nhằm cải thiện nguồn nước bảo vệ sức khỏe cho người dân. Một hệ thống lọc nước được kết hợp khá đơn giản nhưng hiệu quả cao chỉ gồm cát, sỏi, than hoạt tính được rửa sạch rồi đặt bên trong những thùng phuy (từ 200 - 300 lít). Dòng nước phèn chảy qua hệ thống này sẽ được lọc sạch.

Anh Linh cho biết, trong năm 2018 và những năm tiếp theo hệ thống lọc nước này sẽ được triển khai rộng cho người dân nghèo trên địa bàn toàn tỉnh Tây Ninh sử dụng.

