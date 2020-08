Đón thí sinh đảo Phú Quý vào bờ đi thi tốt nghiệp THPT

Anh Lâm Hồng Tuyên, Phó bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận, cho biết ngay từ giữa tháng 7, Tỉnh đoàn đã có kế hoạch cụ thể về chương trình Tiếp sức mùa thi. Năm nay, Tỉnh đoàn xác định khởi động chương trình bằng việc đón đưa và bố trí nơi nghỉ ngơi cho TS của Trường THPT Ngô Quyền (huyện đảo Phú Quý) vào TP.Phan Thiết dự thi tốt nghiệp THPT . Tỉnh đoàn đã chủ động làm việc với ngành giáo dục , đặc biệt là Ban Giám hiệu Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, tại điểm thi mà 192 TS đảo Phú Quý dự thi.

“Chúng tôi đã điều động 30 thanh niên tình nguyện xuống tận cảng vận tải Phan Thiết đón học sinh từ đảo Phú Quý vào bờ (ảnh). Ngay sau đó, các tình nguyện viên của Tỉnh đoàn đưa TS về ký túc xá của trường. Ở đó, các tình nguyện viên giúp TS làm quen với nơi nghỉ ngơi trong những ngày chờ thi tốt nghiệp”, anh Tuyên nói.

Cũng theo anh Lâm Hồng Tuyên, để đảm bảo không có TS nào bị trễ giờ thi do tắc nghẽn giao thông, Tỉnh đoàn đã phối hợp với Công an tỉnh đưa đội hình tình nguyện đến các điểm thi để giữ gìn an ninh trật tự. Riêng tại TP.Phan Thiết (nơi có nhiều điểm thi), Thành đoàn Phan Thiết nắm bắt nhu cầu, hỗ trợ suất ăn và phục vụ nước uống miễn phí cho TS.

Do vào thời điểm dịch Covid-19 lan rộng, để hỗ trợ TS được an toàn, Tỉnh đoàn yêu cầu các đội hình tình nguyện phải chia nhỏ làm nhiều đội, nhiều ca trực - vừa an toàn, vừa thuận tiện di chuyển.

“Ngoài việc đưa tin trên các trang web, mạng xã hội để tuyên truyền về việc giúp đỡ TS , các đội Tiếp sức mùa thi còn phải ghi nhận, phản ánh các trường hợp khó khăn, đột xuất gặp khó khăn để tìm giải pháp hỗ trợ”, anh Tuyên nói.

Ngoài ra, các tình nguyện viên còn có trách nhiệm tìm quán ăn phù hợp, giá rẻ, nhà trọ rẻ gần khu vực thi để giới thiệu cho phụ huynh và TS; tuyên truyền cho TS ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường.

Phó bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận cho biết thêm, chiến dịch Tiếp sức mùa thi năm nay đúng vào dịp dịch Covid-19 đang bùng phát trở lại. Tỉnh đoàn yêu cầu các đội tình nguyện phải tuân thủ nghiêm các quy định của ngành y tế. Theo đó, các tổ chức Đoàn cơ sở phải vận động nguồn lực xã hội hóa để có khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn đặt ở các điểm tiếp sức mùa thi.

