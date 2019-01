Dự án từ thiện chia sẻ yêu thương

Đây là tổ chức phi lợi nhuận được sáng lập bởi Tạ Minh Tuấn (Chủ tịch TMT Group, người sáng lập YUP Education, Forbes 30 Under 30 ASIA) và người học trò là Hồ Đức Hải (Giám đốc điều hành Má Hải Group).

Góp thêm “ánh sáng”

Light Charity là “từ thiện ánh sáng” nên khẩu hiệu (slogan) của tổ chức là “become the light”, có nghĩa là hãy trở thành ánh sáng. Theo Tuấn, sở dĩ có tên như vậy vì ánh sáng sẽ giúp soi sáng, tỏ tường mọi chuyện. Light Charity ra đời với mong muốn minh bạch hóa câu chuyện từ thiện ở VN. Đồng thời, ánh sáng cũng giúp cho xã hội và thế giới trở nên tốt đẹp hơn. “Chúng tôi mong muốn góp thêm ánh sáng vào xã hội, giúp biến VN thành một nơi đáng sống hơn, qua giải pháp từ thiện”, Tuấn cho biết.

Tuấn kể, đầu năm 2018 có chuyến đi đến TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), thấy cuộc sống nơi này, Tuấn muốn tìm cách giúp các bé thiếu nhi địa phương. Sau đó, Tuấn trở thành người tài trợ toàn bộ chi phí truyền máu, điều trị bệnh hằng tháng cho 4 bệnh nhi bị bệnh máu trắng tại Đắk D'rông (Đắk Nông).

Sau đó, chàng trai 30 tuổi này gặp học trò Hồ Đức Hải và quyết tâm thực hiện làm từ thiện chuyên nghiệp. Hai thầy trò nhận ra hiện nay người cần được giúp quá nhiều mà vẫn không được giúp hết. Trong khi người muốn cho cũng không ít nhưng lại không thể cho trúng đối tượng, hoặc cảm thấy không tin tưởng, an tâm, không có sự minh bạch.

“Chúng tôi muốn xây dựng một tổ chức, một hệ thống kết nối từ thiện cho và nhận. Sau đó nhân rộng ra các khu vực địa phương trên khắp cả nước. Từ đó hướng đến việc số hóa, minh bạch hóa thông tin từ thiện khắp cả nước”, Tuấn chia sẻ lý do Light Charity ra đời.

Tính đến nay, Light Charity đã có hơn 700 thành viên ở các tỉnh thành như: Hà Nội, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Nha Trang, TP.HCM, Cần Thơ.

Chia sẻ yêu thương

Dự án đầu tiên của tổ chức này là Light One, có tên khác là “1 triệu + quần áo yêu thương”. Dự án kết nối người cho quần áo và người cần quần áo. Light One không cho mà bán quần áo với giá tượng trưng là 2.000 đồng mỗi chiếc. “Light One không muốn đưa ra thông điệp sai với người yếu thế, vì người nghèo có lòng tự trọng của họ, hãy để họ mua tượng trưng. Tiền bán quần áo được gây quỹ giúp bệnh nhi máu trắng điều trị bệnh. Như vậy, Light One tạo ra tác động được với cả 3 đối tượng, đó là người yếu thế nhận quần áo cũ (công nhân, sinh viên nghèo, người nghèo), bệnh nhi máu trắng và các thành viên tham gia chương trình. Các thành viên sẽ được thực hành lòng nhân hậu của mình”, Hồ Đức Hải chia sẻ.

Hải cho biết dự án này đã giúp cho 10.000 người yếu thế trên khắp cả nước được nhận quần áo. Số tiền tượng trưng khi bán quần áo được góp vào cùng gây quỹ “Giấc mơ đôi chân thiên thần” hỗ trợ 21 bệnh nhi máu trắng được điều trị mỗi tháng.

Thời gian sắp tới nhóm sẽ thực hiện dự án thứ hai mang tên Light Two. Nhóm sẽ kết nối cho và nhận vật phẩm từ thiện sách. Sách thu được sẽ bán để góp vào quỹ tiếp tục giúp bệnh nhi máu trắng.

Tuấn chia sẻ trong tương lai, Light Charity sẽ số hóa hoạt động từ thiện. Light Charity sẽ thành một “cổng thông tin” hay một “nền tảng kết nối” từ thiện, để có thể tìm kiếm các thông tin về từ thiện trên khắp cả nước, giúp việc làm từ thiện trở nên hiệu quả hơn.