Đưa trà mãng cầu đến xứ người

Anh Trung cho biết quê anh có rất nhiều mãng cầu, nếu bán trái tươi dễ rơi vào tình trạng trúng mùa, rớt giá. Thêm vào đó, loại trái này khi chín nếu chậm tiêu thụ sẽ bị thối. Vì vậy, anh quyết tâm nghiên cứu sản xuất trà mãng cầu để giải quyết cùng lúc những hạn chế trên.

Với lợi thế gia đình có sẵn 10 công vườn trồng mãng cầu đã cho thu hoạch, mỗi ngày anh Trung hái được khoảng 100 kg với tiêu chuẩn trái vừa mới chín và thu mua thêm mãng cầu tươi từ các hộ lân cận. Với công thức 12 kg mãng cầu tươi chế biến thành 1 kg trà mãng cầu, mỗi tháng cơ sở của anh Trung sản xuất được 250 - 270 kg trà. Giá bán hiện nay khoảng 680.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, anh Trung thu lãi 30 - 35 triệu đồng/tháng.

Điều đặc biệt là trà mãng cầu do anh Trung sản xuất được cơ quan chức năng kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm xác nhận không sử dụng loại hóa chất và phẩm màu nào từ khâu để trái tươi đến sau khi chế biến thành trà. Với ưu thế sản phẩm sạch 100%, trà của anh Trung đã và đang được nhiều người ưa chuộng, an tâm khi sử dụng. Hiện nay, anh đã có nhiều đại lý phân phối sản phẩm tại TP.HCM, Cần Thơ, Bình Dương, Bến Tre, Sóc Trăng…

Anh Trung cho biết các công đoạn chế biến trà là mãng cầu nguyên liệu vừa chín sẽ được hái xuống rửa sạch, gọt gai ngoài vỏ, xắt lát to, loại bỏ hạt rồi xắt lại lần hai theo chiều dọc của múi mãng cầu. Sau khi xắt nhuyễn, mãng cầu được phơi nắng trên các tấm vỉ sạch được chất cao để tránh bụi và tạp chất. Nếu nắng tốt sẽ phơi 2 - 3 ngày. Công đoạn tiếp theo là rang trà với lửa được giữ độ nóng thật đều. Đây được xem là công đoạn khó nhất trong suốt quá trình chế biến. Cuối cùng là đóng gói thành phẩm và xuất bán.

Ngoài việc hoàn thiện các quy trình sản xuất để cho ra những sợi trà chất lượng cao, mới đây Công ty TNHH trà mãng cầu Cẩm Thiều do anh Trung làm giám đốc đã đầu tư hệ thống nhà kính để phơi trà. Do màng nhà kính sử dụng hiệu ứng năng lượng mặt trời nên nhiệt độ trong nhà kính lúc nào cũng cao hơn bên ngoài khoảng 15 - 20 độ. Do đó, trà phơi nhanh khô và tránh được côn trùng, bụi bẩn. Quy mô sản xuất của công ty ngày càng mở rộng, góp phần tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Quan trọng hơn là mới đây, sản phẩm này đã được Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Bộ NN-PTNT cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP. Anh Trung phấn khởi báo tin hiện đã có nhiều thương lái từ Mỹ, Canada, Úc… đến đặt hàng với số lượng lớn.