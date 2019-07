Đường đến thủ khoa: Nghiêm khắc với bản thân mình

Trà My cho biết sẽ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào ngành kinh tế đối ngoại và nguyện vọng 2 vào ngành tài chính ngân hàng đều của Trường ĐH Ngoại thương.

Trà My cho rằng với tính cẩn thận thì khi làm bài thi sẽ không mất điểm oan ở những câu dễ. “Để một bài thi có điểm cao thì yếu tố đầu tiên phải là làm đúng những câu dễ rồi mới tính làm được những câu khó. Nhưng nếu chúng ta để sai sót ở những câu dễ vì sự chủ quan, sơ suất một cách đáng tiếc thì điểm thi không thể phản ánh hết năng lực thực sự của mình”, Trà My nói.

Chia sẻ về phương pháp học tập của mình, Trà My cho biết: “Hằng ngày, trên lớp em tập trung nghe thầy cô giảng để về nhà có nhiều thời gian hơn, tự đào sâu kiến thức bổ trợ. Em không buộc mình phải thức quá khuya và cũng không cho rằng đó là cách học hiệu quả. Thay vào đó, em thường dậy sớm khoảng từ 4 giờ 30 mỗi sáng để học bài”. Ngoài việc học, Trà My rất thích tham gia các hoạt động ngoại khóa của lớp, trường. Đặc biệt, nữ sinh có sở thích hát và dành thời gian đi chơi với bạn bè. Trà My cho rằng đó là những cơ hội để mình rèn luyện khả năng giao tiếp và trau dồi vốn tiếng Anh.