Giàn phơi đồ điều khiển bằng... điện thoại !

Chủ nhân của dự án này là Nguyễn Sơn Thanh (ảnh - 22 tuổi), ở KP.4, P.10, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang.

Sản phẩm của chàng trai miền Tây chế tạo khá đơn giản. Chỉ gồm 4 phần: nguồn, khối vận hành, khối điều khiển động cơ và khối sim 900.

Tương tự hệ thống trả tín hiệu về sim 900 “troi nang”, người nhận nhấn “ok” thì hệ thống trả về relay đưa đồ ra phơi khi hết mưa…

Cũng theo Thanh, ưu điểm của máy phơi đồ thông minh là dùng các loại cảm biến để nhận biết trạng thái của môi trường bên ngoài, từ đó cho ra chế độ làm việc phù hợp giúp giải quyết vấn đề khó khăn khi phơi quần áo.

Sản phẩm do Thanh sáng chế có nhiều tính ưu việt. Bên cạnh việc áp dụng chặt chẽ quy trình sản xuất của Bộ Công thương, Bộ Khoa học - Công nghệ , đảm bảo sự an toàn cần có, thì các linh kiện liên quan hệ thống là do Thanh dùng phần mềm thiết kế mạch để vẽ và tự gia công thành bản mạch hoàn chỉnh. Sản phẩm có cách sử dụng đơn giản, phù hợp với bất kỳ người nào. Thiết kế bắt mắt, phù hợp trong bất kỳ không gian nào.