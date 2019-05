Giúp con có mùa hè ý nghĩa

Theo bà Phan Cát Trúc, đại diện ban tổ chức: “Đây là không gian triển lãm cho các nghệ sĩ giới thiệu sản phẩm nghệ thuật, đồng thời là sân chơi để các bạn trẻ có thể tìm hiểu về các loại hình nghệ thuật truyền thống, hiện đại của Việt Nam. Lễ hội không chỉ thích hợp cho các em thiếu nhi, học sinh mà còn là nơi gia đình có thể tụ họp vào cuối tuần".

Từ nay đến hết tháng 6, tại thư viện Đủng Đỉnh Đọc (Trần Nhân Tôn, Q.5, TP.HCM) có chương trình thủ thỉ đọc truyện dành cho bé từ 7-10 tuổi. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện Be you - Be beautiful. Mỗi buổi đọc truyện đều được đi kèm với một hoạt động thảo luận và thủ công để khơi gợi sự sáng tạo và niềm vui thú với việc đọc