Gõ từng nhà hỗ trợ khai báo y tế

Đón ngư dân tại cảng cá

Anh Phan Tự, Bí thư Huyện đoàn Duy Xuyên, cho biết trong 2 ngày cuối tuần vừa qua, hầu hết cán bộ Đoàn, Hội, Đội ở H.Duy Xuyên đã hoàn thành việc khai báo y tế và cập nhật thông tin y tế hằng ngày trên ứng dụng NCOVI cho cá nhân, gia đình.

“Ngày nào cũng vậy, có nhóm 2 - 3 thanh niên đi đến từng nhà, gặp từng người dân hướng dẫn họ khai báo y tế. Huyện đoàn đã giao chỉ tiêu đến từng cơ sở Đoàn và đội ngũ tổng phụ trách”, anh Tự nói.

Theo anh Tự, thực hiện khai báo y tế toàn dân là đơn “đặt hàng” của Chính phủ với tổ chức Đoàn, vì vậy đoàn viên, thanh niên luôn vận động mạnh mẽ, giúp phân loại được người cao tuổi, người có bệnh nền, người yếu thế, người có nguy cơ…

Tại TP.Hội An, nhiều chốt được lập ở các xã, phường để hỗ trợ người dân và du khách khai báo y tế. Anh Hồ Khá, Bí thư Thành đoàn Hội An, cho rằng đây là công việc nhiều ý nghĩa nên triển khai ngay và cần nhân rộng. Trong 2 ngày, Thành đoàn Hội An đã hỗ trợ khai báo y tế cho hơn 2.000 lượt người.

“Tại các điểm chốt, ngoài việc giúp dân hỗ trợ khai báo y tế, Thành đoàn còn triển khai công việc phát tờ rơi, mở loa tuyên truyền, trang trí cổ động trực quan, phát tặng miễn phí khẩu trang và dung dịch nước rửa tay”, anh Khá nói.

Với huyện ven biển có đông ngư dân như Núi Thành (giáp ranh với Quảng Ngãi), cách thức hỗ trợ khai báo có chút khác biệt. Chị Nguyễn Phạm Cẩm Thơ, Bí thư xã đảo Tam Hải (H.Núi Thành), cho hay đã cử các đoàn viên thanh niên đến từng nhà, đến từng cảng cá (khi ngư dân vừa cập bến) để hỗ trợ tải ứng dụng NCOVI về điện thoại thông minh. Họ phải đón ngư dân tại cảng cá. “Lúc đầu cũng có chút ít khó khăn, nhất là thời gian triển khai gấp rút. Nhưng rồi, được người dân ủng hộ nên công việc hoàn thành rất tốt”, chị Thơ nói.

Mỗi thanh niên là một chiến sĩ chống dịch

Bí thư Quận đoàn Thủ Đức, TP.HCM Nguyễn Thị Minh Hồng chia sẻ: “Ngay sau khi ra mắt, đội hình tình nguyện đã được triển khai đồng loạt tại 12 phường, tiến hành vận động, hướng dẫn người dân thực hiện khai báo y tế điện tử trên ứng dụng NCOVI bằng thiết bị di động thông minh; đối với người dân không sử dụng điện thoại thông minh sẽ được hỗ trợ đến khai hộ. Đồng thời, các thành viên của đội hình đều được trang bị đầy đủ các biện pháp phòng hộ cá nhân như: khẩu trang, bao tay, gel rửa tay khô kháng khuẩn để đảm bảo an toàn trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà”, “Mỗi thanh niên là một chiến sĩ trên chiến trường chống dịch Covid-19, trong mấy ngày qua thanh niên tình nguyện đã hỗ trợ 724 hộ dân khai báo y tế với 1.602 nhân khẩu”.

Còn tại tỉnh Bình Dương công tác khai báo y tế cũng được triển khai rất tích cực. Theo anh Nguyễn Tấn Đạt, Phó bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, đã phối hợp với VNPT của tỉnh thực hiện và tuyên truyền nhiều video clip hướng dẫn cách cài đặt và khai báo y tế trên ứng dụng thông qua các kênh thông tin của Đoàn - Hội - Đội các cấp. Từ đó, mỗi cán bộ đoàn sẽ chủ động khai báo y tế cho bản thân và cho người thân trong gia đình. Mỗi đoàn viên thanh niên trở thành một tuyên truyền viên về phòng, chống dịch Covid-19 đến từng nhà, từng khu phố để vận động và hướng dẫn người dân khai báo y tế.

Ở Đồng Nai, “ngay sau khi Ban Bí thư T.Ư Đoàn đối thoại với Thủ tướng Chính phủ, chúng tôi có công văn gửi đến các cơ sở Đoàn trực thuộc với phương châm: “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” bằng cách phân công từng nhóm nhỏ, đi đến tận các khu ấp, khu dân cư để hướng dẫn, vận động khai báo y tế. Đồng thời tập trung kêu gọi trên các trang mạng xã hội Facebook của Đoàn, Hội để các bạn thanh niên biết, tự khai báo cho bản thân và cho gia đình”, chị Nguyễn Thanh Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Đồng Nai, thông tin.

Không những thế, chị Hiền còn cho biết thường xuyên đăng và cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh bằng infographic cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh hằng ngày trên Facebook cho người dân theo dõi. Như vậy mỗi bạn trẻ sẽ lan truyền cho bạn bè của mình lan tỏa trong cộng đồng xã hội.