Hai thí sinh giành giải nhất cuộc thi 'Thanh niên với văn hóa giao thông'

Ngày 21.12, vòng chung kết cuộc thi “Thanh niên với Văn hóa giao thông” năm 2019 do T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), Công ty Honda Việt Nam phối hợp tổ chức tại TP.Đà Nẵng đã trao hai giải nhất, năm giải nhì, 13 giải ba tặng các thí sinh đạt điểm cao trong cuộc thi.