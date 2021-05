Hàng hóa không thiếu, sao cứ đổ xô tới siêu thị, chợ trước lệnh giãn cách TP.HCM?

Bình tĩnh hơn cũng là chống dịch! Đó là ý kiến của nhiều người trẻ trước lệnh giãn cách thành phố theo chỉ thị 15. Chị Nguyễn Thị Ngọc Dương, 32 tuổi, trú hẻm 283 Bông Sao, P.5, Q.8, TP.HCM, nói: "Chiều nay tôi đi ngang qua một số chợ và siêu thị tại Q.8 và thấy người mua quá trời. Siêu thị C.M trên đường Hưng Phú, P.9, Q.8 ngày thường cũng không quá đông khách ở một thời điểm nhưng chiều nay bãi giữ xe kín mít. Môi trường chật hẹp trong cửa hàng, chợ búa, nếu có một ca nhiễm trong đó thì tình hình sẽ như thế nào. Nên mọi người hãy bình tĩnh lúc này". Là người có một cửa hàng ở P.11, Q.Gò Vấp, TP.HCM và cả một ngôi nhà vườn thuê ở Thạnh Lộc 44, P.Thạnh Lộc, Q.12, TP.HCM, cả hai nơi đều sẽ bị phong tỏa từ 0 giờ 31.5, nhưng Phạm Anh Việt, 26 tuổi, người kinh doanh đồ ăn vặt, không hoảng sợ hay mất bình tĩnh, thậm chí anh cũng không đổ xô đi chợ, siêu thị mua đồ tích trữ gì. "Tôi chỉ cần gạo, nước mắm, và thế là sống đủ. Mọi người yên tâm, kể cả trong các khu vực phong tỏa vì có ca dương tính còn luôn có đội ngũ Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Dân quân tự vệ... giúp chúng ta đi mua hàng hóa mà. Do đó, đừng hoảng sợ và đổ xô đi siêu thị lúc này, càng khiến tình hình rối ren hơn", Việt cho hay. Còn chị Nguyễn Thị Thùy Trâm, trú P.7, Q.Gò Vấp nói, bình tĩnh cũng là chống dịch. "Vài ngày gần đây, cập nhật thông tin về ca nhiễm ngày càng tăng, nhiều nhất ở Q.Gò Vấp, nơi gia đình tôi đang ở, chúng tôi cũng rất lo sợ, tuy nhiên ngay sau đó trấn an nhau, thực hiện tốt 5K của Bộ Y tế . Do đó, sáng nay khi nhận thông báo về giãn cách toàn TP.HCM theo chỉ thị 15, đặc biệt là phong tỏa Q. Gò Vấp, gia đình tôi vẫn bình tĩnh, kiên quyết không đổ xô đi siêu thị mua nhu yếu phẩm tích trữ nhằm đảm bảo cho chính mình và cả người xung quanh. Hiện tại, gia đình vẫn đang có đủ đồ ăn và cũng không có ý định tích trữ vì chúng tôi tin TP sẽ có phương án đảm bảo cuộc sống của người dân, sớm kiểm soát được ổ dịch, mọi thứ sẽ sớm trở về như cũ", chị Trâm nói.