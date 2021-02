Hàng nghìn người đeo khẩu trang xếp hàng chờ tham quan đường hoa

Khát vọng một năm mới ấm no, thịnh vượng Đường hoa có chiều dài 240m chiều ngang 20m, cổng chính nổi bật với hình ảnh trâu vàng, to cao mạnh mẽ mang ý nghĩa dân gian “con trâu là đầu cơ nghiệp” làm ra hạt lúa vàng thể hiện khát vọng về một năm mới ấm no, thịnh vượng và hạnh phúc. Bố cục của đường hoa gồm 3 nội dung tương ứng với 3 phân đoạn: Cần Thơ mừng Đảng mừng xuân mới, Cần Thơ thành tựu mới, niềm vui mới và Cần Thơ khát vọng vươn lên. Hầu hết không gian đường hoa được thiết kế lắp đặt với những vật liệu thân thiện với môi trường mang tính biểu tượng cao. Đáng chú ý, linh vật trâu được thể hiện rất phong phú, giàu tính mĩ thuật thông qua nhiều mô hình sáng tạo sinh động gắn liền với lịch sử dân tộc và đời sống hằng ngày. Đường hoa nghệ thuật Cần Thơ sẽ mở cửa phục vụ từ 19 giờ ngày 8-2 ( ngày 27 tết âm lịch) đến 22 giờ 16-2 (mùng 5 tết âm lịch).