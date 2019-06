‘Hành trình từ Trái tim’ đến với chiến sĩ biển đảo Tây Nam

Khoảng 300 cán bộ, chiến sĩ, của Vùng 5 Hải quân đã có mặt trong buổi giao lưu “Hành trình từ Trái tim - Hành trình lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt”, trước khi đoàn lên tàu ra đảo tiền tiêu Thổ Chu vào đêm 27.6. Tham dự giao lưu có Đại tá Nguyễn Đăng Tiến, Chính ủy Vùng 5 Hải quân, cùng những gương mặt khách mời trẻ nổi tiếng như Hoa hậu Kỳ Duyên, Hoa hậu Tiểu Vy, Á hậu Hoàng My, ca sĩ Hoàng Thùy Linh và người đẹp Gia Linh. Vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, nơi Hành trình từ Trái tim vùng biển đảo đang hướng đến có tới 130 hòn đảo lớn nhỏ; trong đó có 5 quần đảo: An Thới, Thổ Chu, Nam Du, Hải Tặc, Bà Lụa. Đây cũng là vùng biển giáp ranh với 4 nước trong khu vực là Thái Lan, Campuchia, Malaysia, Indonesia.

Chia sẻ suy nghĩ về hành trình, Đại tá Nguyễn Đăng Tiến cho biết: “Hành trình từ trái tim - Hành trình lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt” đã có nhiều hoạt động thiết thực, nhân văn, mang ý nghĩa với xã hội. Qua hành trình đã trang bị những kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp, lập nghiệp về kinh tế nói chung và kinh tế biển cho thành niên; đồng thời cổ vũ động viên ngư dân, cán bộ chiến sĩ các vùng biển đảo luôn vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, quyết tâm bám biển, phát triển kinh tế và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. “Hôm nay, Hành trình từ Trái tim biển đảo đến với cán bộ chiến sĩ Vùng 5 Hải quân và ngày mai, ngày kia sẽ đến các đảo Thổ Chu, Hòn Sơn (Kiên Giang), Hòn Khoai (Cà Mau). Tôi rất tâm đắc và ấn tượng với những đầu sách mà hành trình trao tặng cho các chiến sĩ. Chúng tôi mong rằng món quà tri thức này sẽ để lại nhiều ý nghĩa và dấu ấn đặc biệt cho các chiến sĩ Vùng 5 Hải quân. Đặc biệt nó sẽ là hành trang để mai này khi xuất ngũ các chiến sĩ có thể tự tin khởi nghiệp, làm giàu cho bản thân cũng như quê hương đất nước”, Đại tá Tiến nói.

Không khí hội trường trở nên sôi động hơn với phần giao lưu cùng các khách mời là Hoa hậu Kỳ Duyên, Hoa hậu Tiểu Vy, Á hậu Hoàng My, ca sĩ Hoàng Thùy Linh, người đẹp Gia Linh và Đại tá Nguyễn Đức Cầu - Phó chủ nhiệm Chính trị, Vùng 5 Hải quân. Chia sẻ về ý nghĩa của việc đọc sách, ca sĩ Hoàng Thùy Linh cho biết, với cô đọc sách vô cùng quan trọng. “Đôi khi, những lúc khó khăn, sách chính là chìa khóa để mở ra những cánh cửa mới, soi đường cho tương lai. Đọc sách cũng chính là cách rèn luyện ý chí, sức mạnh về tinh thần”, Thùy Linh nói và mong rằng với những cuốn sách hành trình trao tặng, các chiến sĩ Vùng 5 Hải quân sẽ có điều kiện tốt hơn để rèn luyện về tinh thần. Không chỉ có một thể chất mạnh mà còn có một ý chí, tình thần vững vàng, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Cũng nhấn mạnh vai trò của việc đọc sách, Đại tá Nguyễn Đức Cầu cho rằng, sức mạnh của người lính chính là thể chất và tinh thần. Tinh thần giữ vai trò quyết định và sách chính là một trong những kho tàng tri thức có thể tạo nên sức mạnh tinh thần, tôi luyện ý chí của người lính, từ đó luôn vững tay súng bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Giao lưu với các khách mời, chiến sĩ trẻ Lưu Hoàng Trung, Tiểu đoàn 551 thắc mắc: “Tại sao lại gọi bộ 5 cuốn sách mà hành trình trao tặng là nền tảng đổi đời?”. Là người đồng hành cùng hành trình cũng như đã đọc cả 5 cuốn sách này, Á hậu Hoàng My trả lời chàng lính trẻ: “Qua tiêu đề chúng ta đã phần nào thấy được tinh thần bộ sách. Nếu cuốn Đắc nhân tâm nói về cách cảm hóa người xung quanh thì Quốc gia khởi nghiệp nói về một tinh thần quyết liệt trong chiến đấu cũng như khởi nghiệp vượt mọi khó khăn trở ngại. Cuốn Nghĩ giàu làm giàu không chỉ nói đến sự giàu có về vật chất mà còn là sự giàu có về tinh thần; cuốn Không bao giờ thất bại - Tất cả chỉ là thử thách sẽ rất hữu ích với những ai liên tục gặp trắc trở để thấy cuộc sống có nhiều động lực hơn. Cuốn cuối cùng là Khuyến học của một tác giả Nhật Bản. Cuốn sách nói về các thói hư tật xấu để mỗi người đọc có thể tự nhìn chính mình, chỉnh sửa và hoàn thiện hơn. Đây cũng là cuốn gối đầu giường của người Nhật và nó có những tác động to lớn đến việc hình thành nên tính cách của người dân đất nước này”, Hoàng My nói. Chia sẻ thêm về câu hỏi trên, ông Trần Hữu Đức, Giám đốc đào tạo Tập đoàn Trung Nguyễn Legend cho biết: “Tủ sách nền tảng đổi đời gồm hơn 100 đầu sách quý được Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tâm huyết, cẩn trọng tuyển chọn từ hàng triệu cuốn sách, từ hàng ngàn tấm gương danh vĩ nhân thành công nhất của nhân loại. Tủ sách thấm đẫm tư duy biện chứng, tuần hoàn liên thông từ lập thuyết đến thực hành, hợp nhất tinh hoa của toàn nhân loại để giúp học hỏi toàn diện và đúng đắn về 12 lĩnh vực căn cốt nhất: Khoa học, Triết học, Huyền học, Y học, Võ học, Kinh tài học, Chính trị học, Đạo đức học, Xã hội học, Mỹ học, Âm thanh học và Ngôn ngữ học. Trong đó, 5 cuốn sách Nghĩ giàu làm giàu, Khuyến học, Quốc gia khởi nghiệp, Đắc nhân tâm, Không bao giờ là thất bại – Tất cả chỉ là thử thách là những cuốn sách mở đầu của "Tủ sách nền tảng đổi đời".