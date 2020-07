Học sinh lớp 12 hóa thân thành Chí Phèo, Xuân tóc đỏ trong bộ ảnh kỷ yếu

Trở thành Chí Phèo, Xuân tóc đỏ trong ảnh kỷ yếu

Dường như thành thông lệ, cứ đến mỗi dịp cuối năm, học sinh lớp 12 ở nhiều nơi lại tất bật lên ý tưởng cho những bộ ảnh kỷ yếu cho năm cuối cấp.

Hè năm nay, để lưu lại kỷ niệm ngày ra trường, nhóm học sinh lớp 12A13 Trường THPT Phạm Thành Trung (H.Cái Bè, Tiền Giang) đã hóa thân thành các nhân vật văn học nổi tiếng của Việt Nam.

Hóa thân thành Thạch Sanh - Lý Thông

Ngay khi bộ ảnh được hoàn thành đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng về cách thể hiện.

Nguyễn Trường An (ngụ đường Nguyễn Thái Bường, P.4, TP.Vĩnh Long) cho biết chính anh là người đã chụp ảnh kỷ yếu cho nhóm học sinh lớp 12A13 nói trên.

An chia sẻ sau khi nhận lời mời chụp ảnh từ thầy chủ nhiệm lớp 12A13 Trường THPT Phạm Thành Trung, an đã đi từ Vĩnh Long sang Tiền Giang để chụp ảnh. Bộ ảnh được chụp cách đây một tuần. Bối cảnh tại một ngôi nhà cổ Ông Soát ở H.Cái Bè được thầy chủ nhiệm lựa chọn từ trước.

Trong tác phẩm "Hạnh phúc một tang gia"

Khi trao đổi về ý tưởng chụp ảnh, An nhận được đề nghị của thầy chủ nhiệm sẽ cho các học sinh hóa thân thành nhiều nhân vật trong các tác phẩm văn học. Ngoài ra học sinh lớp 12A13 cũng đưa ra một ý tưởng chụp dã ngoại riêng của mình. Việc thuê quần áo hóa trang cũng do các bạn học sinh tự tay tìm kiếm. Công việc của An chỉ đến và chụp ảnh cho mọi người.

Kể lại quá trình chụp ảnh, An cho biết do sự chuẩn bị gấp gáp nên các bạn thuê trang phục mô phỏng đại khái và thêm chút sáng tạo. Về nhân vật Xuân tóc đỏ, An phải chỉnh sữa lại màu tóc vì khi chụp học sinh lại để tóc nâu. Còn nhân vật Chí Phèo không có hóa trang nên cũng chưa giống lắm.

Trong tác phẩm "Vợ chồng A Phủ"

“Tôi thấy giá trị của bộ ảnh kỷ yếu lớn, mang tính nhân văn và giúp học sinh hiểu về văn học Việt Nam. Kèm theo đó, vừa chụp ảnh vừa được ôn lại kiến thức văn học cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới", An nêu suy nghĩ về bộ ảnh kỷ yếu.

Giúp học sinh dễ nhớ bài hơn

Nguyễn Thị Ngọc Huệ, thành viên lớp 12A13, cho biết mình hóa thân thành cô gái Phương Định trong truyện ngắn “những ngôi sao xa xôi” của nhà văn Lê Minh Khuê. Huệ cho biết nhân vật của mình hóa thân thuộc thời chiến, mặc đồ du kích, cầm súng. Do đó, để hóa thân một cách tròn vai nhất, Huệ đã đọc qua tác phẩm, nghiên cứu kỹ nhân vật của mình. Tiếp đến Huệ chỉ chọn cách trang điểm nhẹ, đơn giản sao cho gần giống nhất.

Các học sinh cho biết việc hóa trang chỉ mang tính tương đối và có chút phá cách cho phù hợp với lứa tuổi học trò

“Khi chụp ảnh xong em thấy hài lòng, vì bộ ảnh rất đẹp. Trước khi chụp là các bạn ai cũng đọc kỹ nhân vật của mình. Nhờ vậy mà tụi em ai cũng nhớ bài và hiểu bài”, Huệ chia sẻ.

Khi thầy Hiền nêu ý tưởng nhiều học sinh vẫn còn phân vân. Tuy nhiên, dần dần học sinh cảm thấy hứng thú hơn bởi vì đã được học và muốn được trải nghiệm về cái đã học. Sau khi chụp ảnh xong, nhiều học sinh cho biết rất thích học văn vì đã thấm nhuần các nhân vật mình đã đóng.

Nhà cổ Ông Soát được thầy Hiền và các học sinh chọn làm nơi chụp ảnh

Thầy Hiền chia sẻ thêm: “Tôi nghĩ không phải môn văn mà những môn học khác cũng nên hướng các em hóa thân thành các nhân vật liên quan. Như nhân vật trong môn vật lý, toán học, sinh học. Có chụp ảnh kỷ yếu như vậy sau này các em sẽ dễ nhớ và ấn tượng hơn với môn học hơn”.