Khen thưởng 2 thanh niên dũng cảm cứu người trong cơn lũ lụt

Khoảng 4 giờ sáng 6.11, do ảnh hưởng của bão số 10 gây mưa lớn, ông Nguyễn Đức Cảnh (ở thôn Nhơn Sơn, xã Ân Nghĩa) chạy ra bờ suối Tem ở gần nhà để di dời đàn bò đến nơi an toàn. Tuy nhiên, do lũ lên quá nhanh, ông Cảnh bị kẹt giữa dòng lũ nên bám vào bụi cây ở bờ suối cầu cứu.

Nhận được tin, cơ quan chức năng và Xã đoàn Ân Nghĩa cử lực lượng đến hiện trường ứng cứu ông Cảnh.

Lúc này, anh Đức và anh Thành (37 tuổi), thành viên đội Thanh niên xung kích xã Ân Nghĩa xung phong mặc áo phao, dùng dây buộc vào người để bơi ra hỗ trợ ông Cảnh.

Nhờ sự giúp đỡ của các thành viên còn lại trong đội Thanh niên xung kích xã Ân Nghĩa và người dân địa phương, anh Thành và anh Đức đã đưa được ông Cảnh vào bờ an toàn.