Khi nào thì mọi người cần xét nghiệm virus corona?

Tương tự, chị T.T.T.T (35 tuổi), ngụ tại Q.Bình Thạnh, TP.HCM cho biết: “Mình cũng bị cảm, ho như mọi khi có thời tiết thay đổi và giao mùa nhưng lần này bị bệnh lại rơi vào thời điểm có xuất hiện dịch viêm phổi Vũ Hán do virus corona gây ra nên mình cũng hơi có chút lo lắng. Mình đang phân vân không biết có nên đi đến bệnh viện để xét nghiệm virus corona hay không nữa?”.

Bác sĩ Trần Văn Khanh nói: “Mọi người cũng không nên quá lo lắng và hãy bình tĩnh trước thông tin về dịch dịch viêm phổi Vũ Hán do virus corona gây ra để có cách phòng tránh phù hợp cho bản thân và cộng đồng xung quanh. Đó là tránh đến những nơi đông người khi không cần thiết, khi ra đường phải nhớ đeo khẩu trang y tế vào và phải chú ý vệ sinh cơ thể sạch sẽ, sát khuẩn cũng như rửa tay thường xuyên, đặc biệt là trước khi ăn uống”.

Nhiều người thắc mắc khi bị cảm, ho, sổ mũi thông thường nhưng đang trong đợt có dịch viêm phổi Vũ Hán do vi rút corona gây ra thì có nên đi xét nghiệm không? Bác sĩ Trần Văn Khanh, khuyên: “Nếu bệnh nhân bị cảm, ho, sốt mà có rơi vào khu vực vùng dịch virus corona, tức là từng có tiếp xúc với người bị mắc dịch viêm phổi Vũ Hán do virus corona mà đang bị cách ly thì tôi khuyên bệnh nhân nên đi xét nghiệm corona. Còn mọi người chỉ thấy mình cảm, ho, sổ mũi thông thường thì chỉ cần đến các cơ sở y tế gần nhất để được y, bác sĩ khám bệnh như thông thường. Trong quá trình khám sàng lọc, nếu các y, bác sĩ thấy có nghi ngờ trường hợp nào thì họ sẽ có chỉ định cho bạn tiến hành các bước xét nghiệm corona tại những cơ sở y tế đúng chức năng. Bởi vì, hiện nay các y, bác sĩ ở các cơ sở y tế cấp phường, xã đã được ngành y tế tập huấn rất kỹ để đối phó với dịch viêm phổi Vũ Hán do vi rút corona gây ra ”.