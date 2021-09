[KỲ 2] ‘Cấn’ ảnh khỏa thân để... vay tiền: Sống trong chuỗi ngày sợ hãi

Cần liên hệ Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ và cơ quan công an để được tư vấn Một cán bộ công an ở TP.HCM cho biết hình thức cho vay bằng kiểu “chế chấp” ảnh "nóng" đang tồn tại. Vì tâm lý xấu hổ, nên các cô gái chỉ thường chọn cách im lặng, chứ không dám trình báo sự việc về vấn này cho cơ quan công an. Trong khi đó, bên cho vay đăng ảnh nhạy cảm của bên vay lên màn hòng gây áp lực để thu hồi nợ. Vị này chia sẻ: "Khi gặp tình cảnh này, các cô gái là nạn nhân của vay nóng bằng hình thức "thế chấp" các đoạn phim, ảnh "nóng", bị tung lên mạng bêu rếu nên liên hệ với Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam , Hội phụ nữ ở nơi tạm trú để nhờ được hướng dẫn, tư vấn, tìm cách can thiệp, bảo vệ. Bên cạnh đó cần phải trình báo với cơ quan công an".