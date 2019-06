Kỳ thi THPT quốc gia: Tình nguyện viên nấu cơm phục vụ thí sinh

Chiến sĩ công an phát cơm cho thí sinh Trong hai ngày 25 - 26.6, Công an H.Mỹ Tú (Sóc Trăng) tổ chức nấu hàng ngàn suất cơm tặng cho các TS tại 2 điểm thi Trường THPT Huỳnh Hữu Nghĩa và Trường THCS Huỳnh Hữu Nghĩa ở H.Mỹ Tú. Trung tá Mạch Dĩ Nhiên, Phó trưởng công an H.Mỹ Tú, cho biết lực lượng công an địa phương mong muốn đóng góp một phần nhỏ cho TS yên tâm dự thi đạt kết quả cao. Khoảng 20 phút hết giờ làm bài thi thì các chiến sĩ công an chuyển cơm ra điểm thi. Khi TS rời phòng thi là phát ngay cho TS ăn để tranh thủ nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi thi tiếp theo (ảnh). Tin, ảnh: Trần Thanh Phong