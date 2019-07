Làm cô dâu Việt không nước mắt ở Hàn Quốc, Đài Loan

Học luật để bảo vệ chính mình Chị Phạm Thu Hà, 36 tuổi, định cư ở Đài Loan 16 năm, đang sống ở TP Đào Viên, thông dịch viên tự do, người nhiều lần giúp đỡ, hỗ trợ cho các cô dâu Việt kém may mắn tại đây cho biết, rất khó để nói trước những rủi ro trong hôn nhân ở bất cứ đâu, kể cả là kết hôn trong nước hay là kết hôn với người nước ngoài. “Mỗi cô dâu Việt cần chuẩn bị trước, nếu xảy ra việc không may thì phải làm như thế nào để bảo vệ lấy mình, vì sẽ không ai biết trước tương lai sẽ ra sao. Lấy chồng nước ngoài không tránh khỏi bất đồng về nhiều thứ, nhất là những người lấy chồng nước ngoài qua môi giới, không có tình cảm. Trước khi lấy chồng nước ngoài, các cô dâu Việt nên học tất cả các luật căn bản về luật hôn nhân của nước sở tại mà mình sẽ lấy chồng và sinh sống ở đó. Đây là một phần để bảo vệ quyền lợi của mình khi xảy ra bạo lực gia đình”, chị Phạm Thu Hà nói.