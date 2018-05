Làm gì để bảo vệ trẻ trên môi trường mạng?

Hoạt động này do Cục trẻ em tổ chức, hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2018, diễn ra vào sáng 12.5 tại TP.HCM.

Chính vì thế, theo ông Nam, để có thể bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, cần tuân thủ tốt Quyền trẻ em, trong đó có Quyền bí mật đời sống riêng tư và Quyền được tiếp cận thông tin. Hơn hết là xây dựng hoàn chỉnh khung pháp lý và chính sách liên quan đến bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Còn theo ông Nguyễn Hoài Nam, đại diện Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, để giảm thiểu rủi ro của trẻ em trên môi trường mạng, thì người lớn, phụ huynh cần biết được những hoạt động của trẻ em trên mạng bao gồm những gì. Dựa vào kinh nghiệm thế giới, có những hoạt động chính như: giao tiếp (nhắn tin, gọi điện thoại có camera, email...), chia sẻ dữ liệu (hình ảnh, vị trí...), chơi trò chơi trực tuyến, tạo nội dung số (blog, livestream, youtube...), sử dụng mạng xã hội (Facebook, Twitter...), giao dịch trực tuyến (mua vật phẩm trò chơi, mua sắm qua trang thương mại điện tử...).