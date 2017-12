Không có cách nào, bởi con người ta không thể chống lại chính mình. Cách tốt nhất là cố chờ một ngày đẹp trời nào đó, nỗi khổ đau vì quá mỏi sẽ buông móng vuốt của nó ra khỏi trái tim ta.



Anh Bồ Câu ơi, em xem bóng đá trên ti vi, thường thấy hai chữ “vs”. Chẳng hạn khi tường thuật trận đấu giữa Inter Milan với AS Roma, trên màn hình ti vi hiện ra dòng chữ “Inter Milan vs AS Roma”. Trong các trận đấu quyền Anh, người ta cũng dùng chữ này. Em tra từ điển cả buổi, vẫn chẳng tìm ra “vs” là viết tắt của chữ gì. Anh có thể giải thích giùm em không? (tran van quang, gmail)

Trong tiếng nước ngoài, “vs” là dạng viết tắt của nhiều chữ khác nhau. Có khi nó là chữ tắt của “variable speed”, “vieux style”, ... Trong âm nhạc, “vs” là “volti subito”; trong hóa học, “vs” là“volatile solid” hoặc “volumetric solution”. Còn chữ “vs” mà em thường thấy trong các chương trình thể thao trên ti vi là chữ tắt của “versus” (có nguồn gốc từ tiếng La tinh - nghĩa tiếng Anh là "against"), có nghĩa là “chống lại”, “đấu với”.

Theo anh, từ tình yêu chuyển qua tình bạn dễ hay khó? (nguyen thanh mai, yahoo)

Rất khó! Đấy chẳng qua là sự tự lừa dối lòng mình. Dĩ nhiên điều đó cũng có thể xảy ra sau khi người này vui vẻ lấy chồng còn người kia đã thực tâm cưới vợ và cả bốn đều chơi với nhau.

Chào anh Bồ Câu, đây là lần đầu em viết thư cho anh. Em thích một cô bạn khóa dưới nhưng không tiếp cận được bạn ấy. Mỗi lúc nhắn tin, bạn ấy thường để em chờ rất lâu. Đám bạn bảo em bỏ đi, "Nó bơ mày rồi". Em cũng cố quên một thời gian. Đến lúc em tưởng là "bỏ" được thì khi nhắn tin lại với bạn đó, cái cảm giác thinh thích đó lại quay lại với em. Mỗi khi đọc tin nhắn của bạn ấy, em cảm thấy một niềm vui rất lạ dù những tin nhắn đó có nội dung hết sức bình thường. Như vậy là sao anh nhỉ? Em xin lỗi vì viết hơi dài, chắc tốn công anh đọc với tốn giấy trên báo lắm. (shenkinkou, gmail)

Như vậy là bất chấp cô bạn đó có thích em hay không thì em vẫn thích và tiếp tục thích cô ta chứ sao! Nếu muốn "bỏ" hẳn thì em phải bỏ luôn cái khoản nhắn tin qua lại với cô ấy. Cũng như một người đã quyết ăn chay thì không nên lượn qua lượn lại trước cửa hàng thịt nướng thơm lừng!

Giữa một người vợ khi nổi giận thì khóc lóc với một người vợ khi nổi giận thì gào la, ở với người nào dễ sống hơn hở anh? (bui thanh tan, hotmail)

Ở với người nào cũng dễ sống, nếu so với người vợ khi nổi giận thì... giở "Song phi cước" hay "La hán quyền"!

Anh Bồ Câu ơi, đôi khi biết không đi tới đâu mà sao ta vẫn cứ yêu? (tram mac tu, gmail)

Ấy là vì trong trái tim ta vẫn còn một phần ngàn hy vọng. Chính ngọn lửa hy vọng đó, dù leo lét, đã ấp ủ và nuôi dưỡng tình yêu. Khi nào sự hy vọng tắt hẳn, tình yêu sẽ tự động đội nón ra đi em à.

Em quen chị ấy cũng gần hai tháng. Do hoàn cảnh của em cũng khá đặc biệt nên em ít gặp chị ấy, chỉ nói chuyện qua Facebook. Chị ấy cũng nhiều công việc nên em nói rất thông cảm cho chị khi em nhắn tin mà chị không trả lời. Em cũng nói chỉ cần chị thấy tin nhắn của em là đủ rồi. Chị nhắn lại là "ngốc ạ". Anh Bồ Câu ơi, vậy nghĩa là gì anh? (troi xanh, gmail)

Nếu như mối quan hệ giữa em và chị ấy giống như đường một chiều, chỉ có tới là không có lui", thì "ngốc ạ" nghĩa là "ngốc ạ" chứ có nghĩa gì khác nữa đâu!

