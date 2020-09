Lãnh đạo Trung ương Đoàn trao quà cho học sinh đồng bằng sông Cửu Long

Sáng ngày 5.9, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cùng anh Lê Hải Long, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Đồng đội Trung ương đến dự lễ khai giảng và tổ chức trao tặng quà của 2 chương trình lớn “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch” và “Cùng em đến trường năm 2020” do Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN và Hội Đồng đội Trung ương cho học sinh của Trường Tiểu học Thạnh Lợi 1, H.Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Anh Nguyễn Anh Tuấn cùng anh Lê Hải Long đã trao 30 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng/suất; trao 50 phần quà gồm các dụng cụ học tập. 500 khăn quàng đỏ, 1 bộ trống đội và 1 sân chơi trị giá 100 triệu đồng cho học sinh của xã Thạnh Lợi.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Đồng đội Trung ương, trao quà cho học sinh xã Tân Lập, H.Tịnh Biên, tỉnh An Giang

Cùng ngày, tại 2 tỉnh An Giang và Kiên Giang, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Đồng đội Trung ương, cùng anh Cao Hồng Hưng, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên đã phối hợp với Hội LHTN tỉnh Kiên Giang và An Giang và các nhà tài trợ, đến trao quà cho học sinh các Trường Tiểu học Mương Kinh (xã Sơn Bình, H.Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang ) và Trường THCS Ngô Quyền (xã Tân Lập, H.Tịnh Biên, tỉnh An Giang).