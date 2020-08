Ra quân trồng cây xanh toàn quốc tại An Giang

Sáng 29.8 tại xã An Hảo, H.Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Trung ương Đoàn TNCS HCM đã ủy quyền cho Tỉnh đoàn An Giang tổ chức lễ ra quân trồng cây xanh toàn quốc để chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Anh Lâm Thành Sĩ và lãnh đạo UBND H.Tịnh Biên trồng cây sau lễ phát động Ảnh Trần Ngọc

Tại lễ ra quân, anh Lâm Thành Sĩ, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn An Giang, cho biết địa phương rất vinh dự khi được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chọn làm đơn vị đăng cai trong cả nước trong đợt trồng cây cấp toàn quốc và điều kiện để mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên và người dân An Giang thể hiện trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ môi trường , bảo vệ rừng, cân bằng hệ sinh thái. Qua đó, kêu gọi mỗi cá nhân hãy trồng, chăm sóc và bảo vệ ít nhất một cây xanh để cải thiện môi trường sống và mang đến sự phát triển bền vững cho địa phương và đất nước.

Trung ương Đoàn trao tặng 40.000 cây xanh cho xã An Hảo trồng trong đợt phát động Ảnh Trần Ngọc

Sau lời kêu gọi của Bí thư Tỉnh đoàn An Giang , đông đảo đoàn viên, thanh niên của H.Tịnh Biên đã tham gia trồng cây xanh tuyến đê bao bảo vệ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã An Hảo; tổ chức tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe , cài đặt ứng dụng Bluezone phòng dịch Covid-19.

Dịp này, Tỉnh đoàn An Giang cũng đã phối hợp với UBND H.Tịnh Biên tổ chức khánh thành công trình “Thanh niên xây dựng nông thôn mới” lắp đặt đèn đường năng lượng mặt trời kết hợp tuyên truyền xây dựng nông thôn mới tại xã An Hảo do Tỉnh đoàn An Giang thực hiện tổng trị giá gần 70 triệu đồng. Đồng thời, anh Lâm Thành Sĩ đã tặng 40.000 cây xanh của Trung ương Đoàn cho UBND xã An Hảo, H.Tịnh Biên để trồng trên địa bàn.