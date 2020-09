Lao động trẻ xoay xở mùa dịch Covid-19: Mạnh dạn khởi nghiệp

Cơ hội cho những ai có ý tưởng Ông Cao Trung Hiếu, nhà sáng lập điều hành Dân Trí Soft, cho rằng dịch Covid-19 diễn biến còn phức tạp và chưa xác định được đến khi nào kết thúc. Vấn đề hiện nay là làm sao để an toàn trước dịch bệnh, cắt giảm chi tiêu, gia tăng hiệu quả công việc... là những điều được xã hội quan tâm. Do đó, đây là cơ hội cho những ai có ý tưởng khởi nghiệp sẽ khởi sự ngay để giải quyết những vấn đề của xã hội với khả năng thực thi hiệu quả. Lịch sử cũng đã cho thấy trong những giai đoạn suy thoái như thế này lại xuất hiện nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Họ tạo nên những giá trị để giải quyết những vấn đề phát sinh mới và đã thành công rực rỡ cho đến hôm nay. Do đó, đây là cơ hội cho những ai có ý tưởng khởi nghiệp sẽ khởi sự ngay để giải quyết những vấn đề của xã hội với khả năng thực thi hiệu quả. Ông Hiếu chia sẻ khởi nghiệp kinh doanh chưa bao giờ dễ dàng, quan trọng nhất là hiểu biết chính bản thân mình, hiểu biết nội bộ đội ngũ về điểm mạnh, điểm yếu, khả năng phát triển đội nhóm. Chỉ có hiểu biết chính mình một cách thành thật và sâu sắc mới linh hoạt vượt qua khó khăn để phát triển vững bền. Kinh tế càng suy thoái thì việc chuẩn bị càng phải chu đáo, tuyệt đối không nóng vội chạy đua theo các phong trào khởi nghiệp để rồi nhận cái kết đắng.