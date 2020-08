Mang băng rôn, ảnh chân dung đến điểm thi tốt nghiệp động viên bạn

Hai ngày nay, cứ gần đến giờ kết thúc buổi thi tốt nghiệp THPT, một nhóm bạn trẻ đứng trước cổng điểm thi Trường THPT Trưng Vương (Q.1, TP.HCM) để chờ đón một thí sinh. Nhóm bạn trẻ này đứng xếp hàng, trên tay cầm ảnh chân dung của bạn mình để hò reo, cổ vũ.

Chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên, Nguyễn Thanh Lâm (ngụ Q.2, TP.HCM) cho biết nhóm bạn là những cựu học sinh Trường THPT Ernst Thalmann . Nhóm có 15 người đã chơi với nhau ngay từ trên ghế nhà trường. Người mà nhóm chờ đón là Lâm Mộng Thùy An (học sinh Trường THPT Ernst Thalmann). Mục đích của nhóm là để cổ vũ tinh thần cho An, mong An đạt kết quả tốt trong kỳ thi lần này.

Nhóm in hình chân dung thí sinh Lâm Mộng Thuỳ An

“Mấy hôm nay chúng em quyết định bỏ việc, bỏ học 2 ngày đến trường để cổ vũ cho bạn An. Chúng em in hình, in băng rôn đến giơ lên khi An bước ra ngoài”, Lâm cho hay.

Còn Nguyễn Ngọc Bảo Trân, sinh viên Trường ĐH Văn Lang, nghĩ An sẽ rất vui bởi nhóm cố gắng tạo ra điều gì đó bất ngờ cho bạn mình.

Trước đó, để An có thể thi tốt, nhóm bạn đã chia ca, mỗi người phụ trách một môn giúp An ôn tập lại kiến thức.

Sau khi ra khỏi trường thi, Lâm Mộng Thuỳ An (đeo kính ở giữa) được bạn bè đón chào bằng những cái ôm thắm thiết

Bước ra khỏi trường thi, Lâm Mộng Thùy An (học sinh Trường THPT Ernst Thalmann) tiến về phía nhóm bạn của mình vừa xúc động vừa ôm chặt từng người bạn.

Thùy An chia sẻ: "Hành động của các bạn làm mình hơi xấu hổ, nhưng tất cả xuất phát từ mong muốn cổ vũ, động viên mình thi tốt nên mình cảm thấy rất vui".