Mang hơi ấm mùa xuân từ đất liền đến với chiến sĩ ở đảo xa

Nguyên phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “ Vì Hoàng Sa -Trường Sa thân yêu ” đã khẳng định như thế tại chương trình “Xuân nơi đảo xa”, do Quỹ Học bổng Vừ A Dính (T.Ư Đoàn), Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa -Trường Sa thân yêu” phối hợp với Đài truyền hình TP.HCM tổ chức, diễn ra vào ngày 14.12.

Chương trình còn có sự tham dự của Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Ngọc Lương, với mong muốn mang chút hơi ấm từ đất liền đến với chiến sĩ và người dân nơi biên cương, hải đảo nhân dịp Tết đến, Xuân về. Thông qua chương trình, nhằm kêu gọi mọi người chia sẻ nhiều hơn tới các chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ để bảo vệ vững chắc chủ quyền, phên dậu của Tổ quốc.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương (giữa) tặng bằng khen của T.Ư Đoàn cho các tập thể và cá nhân có những đóng góp cho Quỹ Học bổng Vừ A Dính, cũng như CLB “Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu” Lê Thanh

Bằng cách, mỗi người trong chúng ta hãy làm một điều gì đó để sẻ chia nhằm giúp vơi đi nỗi khó khăn, thiếu thốn của những chiến sĩ ở vùng biên giới, hải đảo , nhất là vào mỗi dịp tết đến xuân về. Những món quà thân thương ấy sẽ góp phần làm ấm lên trái tim của những người chiến sĩ, giúp họ luôn vững vàng đêm ngày trên các vị trí tiền tiêu của Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

Theo bà Trương Mỹ Hoa, với hơn 7.000 km đường biên giới, bao gồm cả trên đất liền và trên biển, hàng triệu chiến sĩ và nhân dân Việt Nam phải đêm ngày vượt qua mọi khó khăn, thiếu thốn và nguy hiểm để giữ gìn phên dậu của Tổ quốc.

“Ai một lần vượt núi cao dốc đứng để lên vùng biên giới Tây Bắc, ai một lần trải qua sóng to bão dữ để ra quần đảo Trường Sa, đều có thể thấu hiểu tận cùng sự khắc nghiệt ghê gớm của khí hậu, sự thiếu thốn trăm bề về vật chất nơi biên ải. Nhưng điều đó lại rất là bé nhỏ, so với những nỗi thiếu thốn to lớn về tinh thần, tình cảm của những người chiến sĩ nơi biên thùy”, nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đồng cảm.

Nguyên phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa chia sẻ tại chương trình Lê Thanh

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương cho rằng: “Sức sống, sức lan tỏa mạnh mẽ từ những hoạt động của Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu” đã khơi gợi, làm cầu nối về tinh thần đoàn kết, tập hợp được đông đảo các tổ chức, cá nhân trong nước và cả cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập tại nước ngoài trở thành thành viên của câu lạc bộ. Câu lạc bộ đã có nhiều cách làm sáng tạo, tuyên truyền vận động nguồn lực to lớn, góp phần cùng Đảng, Nhà nước và Đoàn Thanh niên chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ hải quân, cảnh sát biển, lực lượng kiểm ngư và ngư dân cũng như con em họ ở hậu phương có cuộc sống tốt, giúp họ yên tâm cầm chắc tay súng để bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc nơi đầu sóng, ngọn gió”.

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Ngọc Lương, phát biểu Lê Thanh

Tri ân các tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp cho các chương trình ý nghĩa của Quỹ Học bổng Vừ A Dính, cũng như Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu” Lê Thanh