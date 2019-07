Miss World Việt Nam 2019: Từ cô gái làm lao công đến những cuộc thi sắc đẹp

Nghỉ học từ sớm để lo cho gia đình

Cuộc đời nữ thí sinh vào vòng chung kết Miss World Việt Nam này bắt đầu sóng gió từ năm cô mới 6 tuổi. “Năm đó ba mẹ ly hôn và cả hai đều có gia đình, con cái riêng. Lúc đầu mình vẫn ở với ba và mẹ kế, mãi đến sau khi mẹ và dượng ly hôn thì mình mới về ở với mẹ. Vì thế cuộc sống của mình tự lập từ sớm, do ba mẹ cũng có những nỗi lo riêng với gia đình mới”, Thanh Khoa kể.

Thanh Khoa sở hữu nụ cười đốn tim bao chàng trai

Đến năm 15 tuổi, bạn bè đồng trang lứa bắt đầu thi chuyển cấp, chăm lo việc học thì thời điểm đó Thanh Khoa đã quyết định nghỉ học để đi làm phụ gia đình.

“Mặc dù rất lo việc nghỉ học giữa chừng như thế sẽ ảnh hưởng đến tương lai. Nhưng mình không chịu được cảnh mẹ phải nợ nần nên mình đã đi đến quyết định táo bạo như vậy. Mình nghĩ rằng việc học cả đời chưa muộn và có thể quay lại được nếu có ý chí. Nhưng để đến lớp thì phải có chỗ ngủ và cơm ăn trước, mình cũng không muốn mẹ chịu nhiều thiệt thòi vì một tay gồng gánh lo cho gia đình”, Thanh Khoa giãi bày.

Nghỉ học, Thanh Khoa lao vào tìm việc làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Khoa làm rất nhiều việc từ phục vụ, PG đến công việc lao công… cô nàng không ngại ngần những công việc nặng nhọc, chỉ mong có đủ tiền để trang trải cuộc sống của bản thân và lo cho mẹ.

Khoa kể công việc đầu tiên mình làm là cộng tác viên một công ty mỹ phẩm. Khi ấy Khoa rất mừng vì xin được việc nhưng không ngờ sau đó mới phát hiện công ty mình làm là nơi bán hàng đa cấp. Thế là Khoa lại làm lại từ đầu, tiếp tục xin làm lao công ở một nhà hàng Hàn Quốc, rồi pha chế ở tiệm cà phê...

Dù qua nhiều gian khổ và khó khăn nhưng Thanh Khoa luôn giữ nụ cười lạc quan và sự cố gắng không ngừng nghỉ

“Lúc xin làm tạp vụ ở nhà hàng, người ta kêu gì thì mình làm đó. Lau quét các tầng lầu, bàn ghế, chuẩn bị nguyên liệu và sơ chế, vệ sinh nhà bếp… Nói chung mình từng làm qua rất nhiều việc”, Thanh Khoa bùi ngùi nhớ lại.

Sau một thời gian Khoa chuyển sang làm PG, nhiều đồng nghiệp thấy Khoa có chiều cao nên khuyến khích cô chuyển sang làm người mẫu, thế là cô nàng bắt đầu bén duyên với sàn diễn từ đây.

“Công việc này giúp mình rất nhiều vì có thể trang trải cuộc sống, lo cho gia đình, sau đó ổn định để quay lại việc học bổ túc và theo học đại học như ngày hôm nay”, Thanh Khoa kể về thành quả sau những ngày khổ sở vật lộn với cuộc sống mưu sinh.

Mong muốn kết nối thực hiện nhiều dự án cộng đồng

Khi bén duyên với nghề người mẫu, đến thời điểm hiện nay Thanh Khoa đã để lại nhiều dấu ấn trong nghề.

Năm 2014, Thanh Khoa tham gia 2 cuộc thi là Elite Model Look và Fashion Asian Award. Ở cuộc thi Elite Model Look, Khoa xuất sắc đạt giải Best Fashion Face, ở Fashion Asian Face thì cô nàng vào Asian Top Fashion Model of the Year. Và gần đây nhất, Khoa trở thành hoa khôi của cuộc thi Miss Hutech 2019.

Hiện tại Thanh Khoa là một trong những thí sinh xuất sắc lọt vào chung kết Miss World Việt Nam 2019

“Năm 2016, mình đã tham gia Miss World Việt Nam, nhưng khi đi được nửa chặng đường, vì lý do cá nhân, mình đã không thể tiếp tục. Nên sau 3 năm, hoàn thiện kỹ năng và kiến thức, mình quyết định quay trở lại để tham gia cuộc thi này. Và nguyện vọng xa hơn, mình muốn thử sức và có thứ hạng cao để có thể kết nối với nhiều người hơn, thực hiện các dự án hướng đến cộng đồng”, Thanh Khoa trải lòng.

Cô nàng cá tính với nhiều phong cách khác nhau

Những dự án mà Khoa nhắc đến đó là chương trình từ thiện cho người vô gia cư mà Khoa đã cùng các bạn trong giới người mẫu duy trì được 5 năm. Và mới đây là chiến dịch “ước mơ của Thúy” dành cho các em nhỏ.

“Sau nhiều lần hoạt động, thấy sức mình cùng các bạn khá nhỏ bé, vì thế nếu có thể lan tỏa tinh thần đến các tổ chức, cá nhân cùng hướng về cộng đồng thì sẽ hiệu quả hơn. Đó cũng là lý do mình chọn tham gia cuộc thi Miss World Việt Nam”, Thanh Khoa nói.

Thanh Khoa đời thường nhí nhảnh và đáng yêu

Khoa chia sẻ thêm: “Bên cạnh đó, mình mong muốn sau cuộc thi sẽ có nhiều cơ hội được chia sẻ với các bạn trẻ và đặc biệt là các em nhỏ. Mình nghĩ khi chia sẻ sẽ được học nhiều điều từ cuộc sống. Mình truyền cảm hứng để được truyền cảm hứng, đó là giá trị sống khiến mọi người có thể gắn kết và học tập lẫn nhau”.

Thanh Khoa mong muốn đạt được những thứ hạng cao từ cuộc thi để có thể thực hiện nhiều dự án vì cộng đồng của mình Quảng cáo

Và một trong những câu chuyện mà Thanh Khoa muốn truyền cảm hứng cho mọi người chính là từ những gì cô đã phải trải qua để đến được ngày hôm nay. Và Khoa luôn biết ơn những tháng ngày vất vả đó, bởi lẽ nó đã tạo nên Thanh Khoa trưởng thành như hôm nay. “Nhờ những thử thách mà mình mới trở thành người có kỷ luật và trách nhiệm hơn với cuộc sống...”, Thanh Khoa chia sẻ.