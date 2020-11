Nam sinh trường múa sở hữu bộ sưu tập giải thưởng đáng ngưỡng mộ

Bắt đầu học múa và nhiều thể loại nhảy từ năm 6 tuổi, đến năm lớp 8 thì Nguyễn Đức Huy thi tuyển vào Trường CĐ Múa Việt Nam (nay là Học viện Múa Việt Nam). Huy kể: “Lúc đầu vào trường em cũng chưa xác định là theo múa hay nhảy. Sau đó, thầy dạy Ba-lê là người truyền lửa đam mê cho em, giúp em có được tình yêu với múa. Trong trường em được học Ba-lê, dân gian dân tộc, múa tính cách nước ngoài và múa đương đại”.

“Có rất nhiều động tác khó có thể gây ra chấn thương. Bản thân em đã bị thoát vị đĩa đệm vì tập quá sức. Đó là buổi học vào đầu tuần, em muốn ép dẻo để cả tuần học được thuận lợi hơn, nhưng do ép quá nên bị lệch đĩa đệm khiến em không thể cúi, không gập được người, phải nghỉ học một tuần để đi vật lý trị liệu. Bây giờ vẫn thỉnh thoảng em vẫn còn bị khó chịu phần lưng”, Đức Huy chia sẻ.

Đức Huy cho rằng, học múa không chỉ cần có năng khiếu mà cần phải có đam mê và ý chí mới có thể theo đuổi đến cùng, vì mỗi động tác đều rất gian nan. Huy cho biết: “Dù bạn có cơ thể đẹp, có đầy đủ điều kiện nhưng không có ý chí tập luyện thì rất dễ bị thụt lùi so với các bạn khác. Em thật may mắn vì được mẹ luôn theo sát từ những năm học múa đầu tiên, được các thầy cô định hướng và chỉ dạy tận tình. Vì thế, em luôn tự nhủ mình phải nỗ lực nhiều hơn nữa”.

Và sự nỗ lực khổ luyện ấy của Đức Huy đã được đền bù xứng đáng, bằng các giải thưởng cao tại các cuộc thi trong nước và quốc tế. Năm 12 tuổi, Huy đạt giải nhất cuộc thi Tài năng múa của thiếu niên nhi đồng TP.Hà Nội. Những giải gần đây gồm có giải nhất phần thi múa đương đại tại Cuộc thi Nghệ thuật múa Ba-lê thế giới, bảng C nam vòng bán kết tại Phillippines, giải nhất phần thi múa đương đại tại Cuộc thi Nghệ thuật múa Ba-lê thế giới, bảng C nam vòng chung kết tại Canada, giải nhất phần thi múa đương đại, giải nhì phần thi múa Ba lê tại Cuộc thi múa Ba-lê thế giới Star of Canaan 2019 bảng thiếu niên tại Malaysia. Ngoài ra, ở những cuộc thi khiêu vũ, Huy đoạt nhiều giải đến mức không kể hết.