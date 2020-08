Ngập lụt khủng khiếp, thí sinh Yên Bái sẽ được đưa đón đến điểm thi

52 đội hình tình nguyện

Theo Tỉnh đoàn Yên Bái, trong những ngày gần đây, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ngập sâu trong nước, do vậy có nguy cơ thí sinh không thể đi dự kỳ thi tốt nghiệp THPT . Để khắc phục khó khăn này, các cơ sở Đoàn toàn tỉnh đã thành lập đội tình nguyện đặc biệt, đưa đón thí sinh đến điểm thi.

Chia sẻ với phóng viên Thanh Niên, chị Nguyễn Hà, cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Yên Bái, cho biết đến sáng nay, 7.8, trên toàn tỉnh có nhiều tuyến đường bị ngập sâu trong nước, và có nguy cơ sạt lở đất gây ách tắc giao thông, đặc biệt là những đoạn đường qua ngầm, đập tràn nước chảy mạnh. Trước tình hình đó, nhiều cơ sở Đoàn đã lên phương án hỗ trợ thí sinh đến điểm thi để các em có một mùa thi an toàn.

Huyện đoàn Văn Yên đã chỉ đạo thành lập tổ thanh niên tình nguyện đặc biệt, gồm 40 thành viên tại 3 điểm thi, để phối hợp với lực lượng công an, quân đội đưa đón thí sinh khi mưa to, lũ, sạt lở đất.

Theo đó, ở một số điểm thi sẽ có đội sửa xe lưu động gồm 5 thanh niên tình nguyện, cứu trợ các trường hợp hỏng xe hoặc gặp sự cố do mưa lũ; 1 đội xe ôm miễn phí, gồm 20 xe ứng trực tại cổng trường để hỗ trợ thí sinh đi lại trong mưa lũ…

Các thanh niên tình nguyện Yên Bái sẵn sàng hỗ trợ thí sinh mùa thi Ảnh Ngọc Hà

Tại huyện Trạm Tấu có nhiều em ở xa điểm thi, nên ở mỗi xã đã thành lập một đội xe ôm do thanh niên tình nguyện chở miễn phí các thí sinh từ xã ra điểm thi.

Cũng theo chị Hà, mùa thi năm nay, Ban thường vụ Tỉnh đoàn Yên Bái đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh xây dựng kế hoạch, thành lập 52 đội tình nguyện Tiếp sức mùa thi và gần 800 đoàn viên tham gia phục vụ tại 27 điểm thi THPT năm 2020.

Cần sữa, bánh mì hỗ trợ thí sinh

Theo chị Hà, các đội hình tình nguyện được thành lập đã cùng triển khai các hoạt động thiết thực trong mùa dịch Covid-19 như: vận động các nguồn lực xã hội hóa được hơn 13.800 khẩu trang, 871 chai dung dịch sát khuẩn, 4.073 bút bi, 2.503 bút chì, 1.853 viên tẩy, 1.703 nước lọc chai, 1.607 nước giải khát các loại và gần 200 suất ăn sáng miễn phí…

Bên cạnh đó, các đội tình nguyện sẵn sàng hỗ trợ thí sinh, người nhà thí sinh trong thời gian diễn ra kỳ thi như: hỗ trợ đo thân nhiệt thí sinh dự thi, dọn dẹp vệ sinh trước và sau kỳ thi, hướng dẫn vị trí phòng thi và việc đi lại đảm bảo an toàn giao thông của thí sinh.

Nhiều đoạn đường xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, Yên Bái đang ngập sâu trong nước Ảnh Ngọc Hà

Các đội tình nguyện cũng giới thiệu chỗ ăn, nghỉ giá cả hợp lý, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; hỗ trợ nước uống, văn phòng phẩm phục vụ thi; tư vấn tâm lý cho thí sinh trước khi bước vào phòng thi; bố trí đội tình nguyện tăng cường tại các khu vực cao điểm về an ninh trật tự, an toàn giao thông... góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra một cách an toàn, thuận lợi, tạo tâm lý tốt cho thí sinh đạt kết quả cao nhất.

Ở một số điểm thi, nhà trường còn phối hợp với phụ huynh và đội thanh niên tình nguyện địa phương hỗ trợ nấu ăn trưa cho các em. Tuy nhiên, theo chị Hà, năm nay, do tình hình dịch bệnh Covid -19, nên việc vận động xã hội hoá hỗ trợ đồ ăn cho thí sinh tại một số điểm thi rất khó khăn.

“Thí sinh ở một số nơi nhà xa điểm thi, thời tiết lại mưa lũ thế này, trưa các em không về nhà được. Thanh niên tình nguyện chỉ có thể hỗ trợ nấu ăn thôi, chứ không xin được kinh phí hỗ trợ. Chúng tôi mong muốn huy động được nguồn lực để có thể hỗ trợ các em một chút đồ ăn sáng, trưa như sữa, bánh mì...”, chị Hà nói.