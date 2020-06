Ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020: Những bước chân vì cộng đồng

Dự lễ ra quân có ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ; anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư; Ban Bí thư T.Ư Đoàn; lãnh đạo tỉnh Quảng Bình và hơn 1.500 thanh niên tỉnh Quảng Bình.

Đặc biệt, trong chiến dịch Mùa hè xanh năm nay, Ban chỉ đạo chiến dịch sẽ thành lập 16 đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ 16 dân tộc thiểu số ít người (có quy mô dưới 10.000 người sinh sống) gồm: dân tộc Cống (Điện Biên), Mảng, Si La, Lự, La Hủ (Lai Châu), Pu Péo, Cờ Lao (Hà Giang); Lô Lô (Cao Bằng), Bố Y (Lào Cai), La Ha (Sơn La), Ngái (Thái Nguyên), Chứt (Quảng Bình), Ơ Đu (Nghệ An), Brâu, Rơ Măm (Kon Tum), Pà Thẻn (Tuyên Quang).

Ngày 28.6, Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020. Thành đoàn Đà Nẵng đã trao các công trình, phần việc tình nguyện cho đoàn viên, người dân thành phố gồm: 500 lá cờ Tổ quốc và 20 tủ thuốc cho ngư dân âu thuyền Thọ Quang (Q.Sơn Trà); 2 hệ thống lọc nước sạch cho học sinh H.Hòa Vang; 5 hệ thống camera an ninh lắp đặt tại các khu trọ của công nhân tại Q.Liên Chiểu…

Tại buổi lễ, anh Lê Quốc Phong nhấn mạnh: “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2020 là sự tiếp nối tinh thần tình nguyện của các thế hệ thanh niên Việt Nam ; tiếp tục khẳng định nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm hành động của tuổi trẻ và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày hôm nay, đóng góp sức trẻ và nhiệt huyết của mình cho sự phát triển của đất nước. Ban Bí thư T.Ư Đoàn mong muốn các cấp bộ Đoàn có nhiều biện pháp triển khai, ý tưởng hay, sáng tạo, những mô hình cách làm mới. Đây là năm đầu tiên chiến dịch chỉ diễn ra trong 2 tháng, do đó các cấp bộ Đoàn cần nhanh chóng vận động đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia trong từng chiến dịch ngay từ những ngày đầu, tuần đầu và duy trì tốt lực lượng trong cả chiến dịch”.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã biểu dương, khen ngợi những chiến công to lớn của các thế hệ thanh niên. Ông đề nghị các cấp bộ Đoàn thực hiện hiệu quả một số nội dung, như: thực hiện các công trình, phần việc thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, chào mừng Đại hội Đảng các cấp; chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ, đi đầu tham gia giải quyết những vấn đề gây bức xúc trong dư luận xã hội (an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai , dịch bệnh); các hoạt động cần chú trọng đến các gia đình chính sách, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; các hoạt động cần được tính toán, tổ chức khoa học, hiệu quả, tiết kiệm, cần được chuẩn bị chu đáo cả về nội dung và cách thức tổ chức phù hợp với diễn biến dịch bệnh Covid-19…