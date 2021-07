Nghệ sĩ trẻ biểu diễn trực tuyến gây quỹ ủng hộ TP.HCM

T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vừa triển khai chương trình “Sing for life, Sing for love - Hát để sẻ chia”, do Trung tâm Tình nguyện quốc gia và Công ty CP sáng tạo nghệ thuật và sự kiện Sun Bright thực hiện. Đây là chương trình nhằm gây quỹ hỗ trợ người khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Chương trình sẽ diễn ra vào ngày thứ 5 của tuần thứ hai và tuần thứ tư mỗi tháng trong năm 2021, trên nền tảng trực tuyến, số phát sóng đặc biệt đầu tiên sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 18.7.

Ban tổ chức cho biết, đây là chuỗi chương trình phục vụ cộng đồng có tính liên tục được thực hiện hàng tháng và phát sóng trực tiếp trên các nền tảng đa phương tiện như: YouTube, Facebook, Tiktok... Đặc biệt, sẽ phát trên hệ thống truyền thông mạng xã hội của Công ty CP Beat Việt Nam (BEATVN) với hệ thống B Network có hơn 25 triệu thành viên.

Chương trình mang những nét riêng như không gian đa dạng (các điểm cầu trên khắp đất nước, studio được thiết kế ấn tượng...) kết hợp nhiều chủ thể tương tác (nghệ sĩ - đơn vị đồng hành - công chúng), cộng hưởng cùng những bản phối âm nhạc mới, sẽ mang lại hiệu quả thiết thực cho xã hội qua từng hành động việc làm cụ thể.

Chương trình sẽ được thực hiện ở nhiều địa điểm mà ở đó gắn với câu chuyện về các nhân vật, hay những nội dung về sự đặc biệt. Đó là những con người mang đến cảm hứng tốt đẹp, các địa danh được thiên nhiên tạo tác cảnh quan, khơi nguồn động lực, lối sống tích cực

“Phía trước là bầu trời”

Tập đầu tiên của chương trình với chủ đề “ Phía trước là bầu trời ” với sự tham gia của các chân dung âm nhạc đặc biệt: ca sĩ Hoàng Dũng, ca sĩ Bảo Trâm, nhạc sĩ Dương Cầm (Giám đốc Âm nhạc của chương trình) tại studio của chương trình và một số không gian tại các điểm cầu trong vùng dịch với khách mời được bật mí trên livestream.

Nội dung hướng tới của tập 1 là câu chuyện về niềm tin cũng như biết bao điều giản đơn mà thấm thía trong cuộc sống. Trong chương trình, các nghệ sĩ sẽ lần đầu kết hợp cùng nhau tham gia một loạt thử thách thú vị mang ý nghĩa hướng tới cộng đồng, cũng như hòa chung lời kêu gọi ủng hộ quỹ Chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch” do T.Ư Đoàn triển khai để hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Chương trình cũng khắc họa cuộc sống của các nghệ sĩ đang trong vùng dịch cùng những nghĩ suy, trăn trở và ước mong lan tỏa mọi điều tốt đẹp để vượt qua khó khăn trong dịch bệnh.

Thông điệp của tập đầu tiên trong chương trình là "gieo giai điệu gặt giá trị", biến tiếng hát thành sức mạnh, cùng gắn kết trong bản hòa thanh ngợi ca cuộc sống, tôn vinh những việc làm có ích trong đời sống.

Toàn bộ số tiền gây quỹ được trong tập đầu tiên sẽ được dùng để mua nhu yếu phẩm tặng người lao động khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam kêu gọi hội viên, thanh niên, các tổ chức, cá nhân theo dõi, chia sẻ, lan tỏa chương trình và tùy theo khả năng của mình tiếp tục ủng hộ vật chất, tinh thần, công sức, trí tuệ để tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, hỗ trợ người dân và thanh thiếu nhi sớm vượt qua đại dịch Covid-19 và ổn định cuộc sống.