Nghe ‘Trốn tìm’ của Đen Vâu, người trẻ học cách viết ‘vần đôi’, ‘vần ba’ trong rap

Sóc Nâu là rapper được nhiều người trẻ yêu thích qua các sản phẩm âm nhạc như: Yêu là sai?, Tại sao em buồn?, Đi chơi net, Sóc Nâu on the mic, An nhiên... Mỗi sản phẩm này thu hút hàng triệu lượt nghe.

Sóc Nâu đã tham gia và đạt nhiều giải thưởng cao trong nhiều chương trình về rap như: Quán quân Beck’stage, Quán quân Dreamer Kidz, Quán quân We Are Here, Á quân Lệnh triệu tập...