Người đi xuyên Việt 'săn' ảnh rác

Tấm gương về ý thức trách nhiệm công dân

Tôi đánh giá cao ý nghĩa hành trình chụp ảnh và triển lãm ảnh về rác của Hùng. Hùng đã quyết tâm bằng nỗ lực của mình để chụp ảnh về rác. Qua đó thể hiện cam kết cá nhân, là tấm gương thể hiện ý thức trách nhiệm công dân với môi trường. Rác thải nhựa không còn là "của chung" mà là trách nhiệm của mỗi cá nhân. Nếu mỗi chúng ta với nghề nghiệp của mình đều làm một điều gì đó để hạn chế rác thải nhựa thì mới bảo vệ được môi trường sống. Đây là câu chuyện của cá nhân nhưng truyền thông điệp chung cho xã hội về tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa hiện nay. Đặc biệt, thông qua hoạt động này, giúp cảnh báo về việc sử dụng lại những đồ nhựa dùng một lần, sẽ cực kỳ nguy hại đến sức khỏe.

Ông Đào Xuân Lai, Trưởng phòng Biến đổi khí hậu và môi trường - UNDP tại VN

Rất say mê và có ý thức với công việc

Anh Hùng là một người hoạt động rất bền bỉ, say mê, rất có ý thức với công việc. Anh đã đào tạo ra nhiều thế hệ, tay máy trong giới nhiếp ảnh. Càng ngày chúng tôi càng nhìn thấy ở anh Hùng một tố chất mà các nhà hoạt động nhiếp ảnh khác có lẽ cũng nên phải suy nghĩ, đó là ý thức trách nhiệm công dân. Anh ấy là người thực sự quan tâm và bằng những hành động hết sức thiết thực để có thể tham gia các dự án và có những chuyến đi rất dài ghi chép lại thực tế xã hội. Văn học nghệ thuật nói chung và nhiếp ảnh nói riêng cần phải phục vụ đời sống một cách thiết thực hơn; phải nhìn thẳng vào thực tế để giúp mọi người nhận thức đúng hơn tình trạng mà chúng ta đang sống như thế nào, để từ đó có trách nhiệm hơn với cộng đồng.

Họa sĩ Nguyễn Quốc Hùng, nguyên cán bộ Bảo tàng Lịch sử VN

Sẵn sàng hy sinh sự an toàn của bản thân

Hùng là người rất tâm huyết, đam mê nghề; bỏ qua những lời dị nghị của mọi người để đi và mang lại những hình ảnh rất có ý nghĩa. Đây là "tiếng sét" trong bối cảnh người VN đang thờ ơ với thực trạng này. Tôi rất ấn tượng với việc Hùng nói "quăng rác ra môi trường là quăng rác vào bữa ăn hằng ngày". Hùng sẵn sàng hy sinh sự an toàn của bản thân để làm được công việc ý nghĩa.

Nhiếp ảnh gia Tạ Toàn, Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương