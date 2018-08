Người trẻ làm đại sứ du lịch

Đó là chia sẻ của nam ca sĩ Quang Vinh trong buổi khởi động cuộc thi du lịch trải nghiệm Here We Go mùa thứ 3 vừa diễn ra tại TP.HCM hôm nay 8.8.



“Facebook đã quá quen thuộc với mỗi bạn trẻ. Nếu mỗi hình ảnh đẹp sau mỗi chuyến đi của các bạn trẻ với mỗi vùng đất, con người dấu yêu mà các bạn đã gặp gỡ được chia sẻ trên facebook, nơi đó sẽ ngày càng được biết đến nhiều hơn. Tôi cũng tin rằng, mỗi người nếu kể chuyện hay, sau mỗi chuyến đi, mình có thể kể lại câu chuyện về hành trình của mình cho người thân, gia đình, bạn bè, vậy là các bạn đã giới thiệu được thật nhiều địa điểm thú vị cho những người bên bạn”, ca sĩ Quang Vinh nói.

Người mẫu Trần Quang Đại, một blogger trong lĩnh vực du lịch khá nổi tiếng được nhiều bạn trẻ yêu mến cũng bày tỏ, mỗi người trẻ hoàn toàn có thể trở thành một đại sứ du lịch thông qua những bài viết nội dung thú vị, hấp dẫn trên trang cá nhân của mình.

“Để bài viết về du lịch của các bạn thu hút được nhiều người quan tâm trên facebook, ngoài ảnh đẹp về con người, phong cảnh, tôi cho rằng các bạn cần chú trọng nội dung. Những câu chuyện hay, xúc động, ấn tượng trong mỗi chuyến đi, tôi tin rằng rất nhiều người thích thú”, anh Trần Quang Đại chia sẻ.

Hà Phú Quang cảnh tuyệt vời cù lao Xanh, Phú Yên

Đây là mùa thứ 3 cuộc thi diễn ra. Năm nay, thông điệp của cuộc thi là Đi hết Việt Nam. Thông qua những hành trình khắp các địa điểm du lịch của Việt Nam với những thử thách cho người chơi, ban tổ chức mong muốn tìm kiếm được những bạn trẻ yêu thích khám phá, xê dịch, quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam tới nhiều hơn bạn bè trong nước và quốc tế.

Bà Nguyễn Bình Minh, đại diện ban tổ chức cho biết, một trong những mục tiêu khác quan trọng hơn của cuộc thi du lịch năm nay, đó là truyền thông cho giới trẻ về du lịch có ý thức.