Người trẻ nghĩ gì khi phải đối diện hôn nhân cha mẹ tan vỡ?

Chuyên viên tâm lý Đào Lê Hòa An (Trưởng phòng đào tạo Trung tâm Ứng dụng Tâm lý JobWay) cho biết cuộc hôn nhân tan vỡ có thể gây ra nhiều tổn thương tâm lý cho những người trong cuộc, nhất là con cái và cả những người xung quanh. Do đó, chuyên viên tâm lý khuyên bạn trẻ nên thận trọng trước khi đưa ra quyết định kết hôn. “Hôn nhân là sự kế thừa từ tình cảm lứa đôi, ở một phiên bản trưởng thành hơn rất nhiều. Nếu yêu nhau, thứ ràng buộc duy nhất giữa hai người chỉ là sự cam kết về tình cảm thì hôn nhân còn là sự cam kết về pháp luật, gia đình hai bên, con cái, tài sản,...”, chuyên gia Hòa An nói.