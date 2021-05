Người trẻ ra bãi biển vắng giúp nhiều người ngắm “siêu trăng máu” qua livestream

Nhằm thực hiện phòng chống dịch, giúp mọi người ở nhà vẫn có thể ngắm hiện tượng thiên văn thú vị này, các thành viên CLB thiên văn Đà Nẵng đã di chuyển đến bãi biển vắng để tổ chức livestream khiến người xem thích thú.

Bạn Đàm Quang Tiến, sinh viên năm 3, Trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng, cho biết 3 thành viên CLB đã di chuyển đến bãi biển từ chiều ngày 26.5, cùng với những thiết bị kính ngắm thiên văn thì CLB còn chuẩn bị điện thoại để phục vụ việc phát song trực tiếp lên mạng xã hội, giúp mọi người có thể theo dõi hiện tượng thú vị này.

“Nhằm thực hiện phòng chống dịch, nhóm chúng em đã ý thức không tổ chức ngắm trực tiếp hiện tượng thiên văn này mà chỉ cử 3 bạn giúp mọi người cùng xem qua livestream”, Tiến nói.

Ngay sau khi những hình ảnh đầu tiên về hiện tượng thiên văn này được phát sóng trên fanpage Thiên văn Đà Nẵng, hàng ngàn người đã theo dõi và gửi lời cảm ơn đến các thành viên CLB Thiên văn Đà Năng khi đã truyền tải hình ảnh chân thực này. “Hàng ngàn lượt like (thích), và có đến 200.000 người xem, đây là điều khiến chúng em rất vui và hạnh phúc. Vì do dịch Covid-19 nên CLB đã dùng phương án này giúp người yêu thiên văn có thể theo dõi chân thực nhất hiện tượng này. Kết quả buổi livestream "siêu trăng máu" người xem gấp nhiều lần so với lần livestream hiện tượng mưa sao băng hồi tháng 8 và tháng 11.2020”, Tiến cười nói.