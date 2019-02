Người trẻ thành thị đi tìm… tết

Bắt đầu cho các lớp học tại trung tâm ngoại ngữ của mình ở chung cư Green Bay Garden, đường Hoàng Quốc Việt, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh nghỉ từ ngày 25 tháng chạp, chị Trương Mai Hạnh, 28 tuổi và chồng cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, mua một số thực phẩm tại siêu thị gần nhà, mua hoa đào và hoa tươi trang trí nhà cửa, lên kế hoạch sẽ thăm gia đình hai bên nội ngoại trong 3 ngày tết. Ngày mùng 10 tháng giêng, các lớp học bắt đầu khai xuân nên vợ chồng anh chị Hạnh có thời gian để đi du lịch Sa Pa (Lào Cai) vài ngày, lấy tinh thần cho một năm làm việc mới.

“Đã là bà mẹ một con nhưng tôi vẫn háo hức chờ tết giống như ngày mình thơ bé. Tôi thích cái cảm giác ngủ dậy trễ một chút, tỉnh giấc thấy cái lạnh bên ngoài, ngửi mùi nhang trầm thơm dìu dịu, ngồi thảnh thơi pha một ấm trà, cắn chút hạt dưa, mứt bí, cùng chồng con nói những chuyện vui. Tết bây giờ không còn ai coi trọng phải mâm cao cỗ đầy, quan trọng là nấu một hai món ngon, cả nhà ai cũng thích rồi ngồi ăn với nhau, không vội vội vàng vàng lo trễ giờ làm như những ngày trong năm”.

Anh Nguyễn Mạnh Cường, 35 tuổi, làm việc tại Công ty cổ phần du lịch Sao Hạ Long, Quảng Ninh cho hay những ngày trước tết là có không khí hơn cả, nhiều năm qua anh và con trai luôn “giành” việc đi vào làng hoa tại huyện Hoành Bồ cách nhà 20 km để có thể tự tay chọn lựa những chậu cúc, lay ơn đẹp nhất cho tết.

“Có những năm, gia đình tôi cũng như nhiều gia đình khác ở thành thị, nhắc đến tết thì chỉ thấy mệt mỏi, nhiều người còn kêu tết nhạt hơn ngày xưa. Tôi phải mất một thời gian mới hiểu được nguyên nhân vì sao tết 'mệt' đến thế, bởi mình không vui tết, không cảm nhận cảm giác sum họp mà chỉ thấy âu lo: lo tiền sắm sửa, lo biếu xén chúc mừng người này người kia, lo tiền mừng tuổi ít quá sẽ bị chê, tiền cho người này người kia không đủ xông xênh, lo di chuyển đi thăm hết nhà này tới nhà khác… Tôi dần nhận ra, những cái đó ngày càng xa rời ý nghĩa thật của ngày tết. Nếu mình càng đầu tư thời gian tiền bạc công sức vào đó thì mình càng khó tận hưởng cái tết thực sự”, chị Bích nói.

Do đó, hai năm trở lại đây, gia đình chị Bích cân nhắc, điều chỉnh dần những thứ ưu tiên, thực sự cần cho tết, cảm nhận thấy tết thật sự là niềm vui. Ví dụ, chị không mua sắm quá nhiều quần áo hay đồ ăn, đồ trang trí không cần thiết. Tránh lãng phí do đồ ăn hỏng, dư thừa; tránh những món đồ dùng một mùa rồi bỏ; không chúc tết những mối quan hệ xã giao mà mình không có quan hệ tình cảm, công việc thật sự gần gũi; không đặt nặng giá trị lì xì, để nó đúng nghĩa là tiền chúc may mắn tượng trưng.