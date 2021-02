Người tuổi Sửu tin tưởng vượt qua dịch Covid-19

Không bi quan về dịch Covid-19

Nguyễn Phương Nam, chuyên viên truyền thông (làm việc tại đường Lê Duẩn, Q.1, TP.HCM), chia sẻ nhìn lại tuổi 23 tạm hài lòng với thành tích ngoài mong đợi khi tốt nghiệp và có một công việc ổn định, có thể giúp gia đình chút ít và học tiếp những thứ mình mê. Tạm gác lại những điều chưa làm được, Nam hài lòng với cuộc sống của hiện tại, vì còn trẻ, không sợ khốn khó, chỉ cần là sống lương thiện, sống hết mình và hạnh phúc với những điều mình có được.

Bước vào một năm tròn tuổi của mình, Nam quyết tâm có được một vị trí nào đó nhất định trong công việc. Tất nhiên muốn đạt được mục tiêu thì trong năm mới Tân Sửu này, Nam cũng đã vạch ra những thứ liên quan tới chuyên môn mình cần học và rèn luyện thêm trong vòng 2 năm tới. Như việc học lên thạc sĩ cũng là một kế hoạch mình đang ấp ủ.

Thực ra sống trong dịch Covid-19 suốt năm 2020 Nam cũng bắt đầu quen với nó. Nên Nam cũng không mấy bi quan như lần đầu dịch Covid-19 bùng phát nữa nhưng sẽ cẩn trọng hơn để bảo vệ mình và người khác. Với Nam dù có như thế nào, khởi đầu mới lúc nào cũng sẽ mang đến điều gì đấy tốt đẹp và đầy hy vọng. Bỏ qua những bộn bề, được mất của năm Covid-19 vừa qua lại phía sau. Nam tin năm mới này sẽ là năm dồn hết tốc lực phát huy được hết khả năng của bản thân trong công việc, sẽ là năm mà bao dự định mình ấp ủ được thành hình và thu về kết quả tốt, nhất định sẽ không vì dịch Covid-19 mà bị hoãn lại. Không quên chăm sóc bản thân, yêu thương gia đình và chào đón năm mới với những tin yêu mới, hoàn hảo mới.

Ước mong năm Tân Sửu dịch Covid-19 sẽ hết để tất cả được trở lại "trạng thái bình thường mới", cuộc sống không còn bị đảo lộn. Thứ hai, Nam mong bản thân sẽ luôn tìm thấy được an yên, hạnh phúc. Vì chỉ cần mình hạnh phúc, thì những thứ khác sẽ tự nhiên sẽ tới.

Sẽ siêng năng như tuổi Sửu

Trần Ngọc Cát My (đang làm việc cho công ty RICE Content & Media), cho biết năm 2020 là một năm không nằm trong tưởng tượng của riêng mình hay bất cứ ai. Mọi thứ đều khác kế hoạch My đã chọn lựa, những con đường mà chưa bao giờ nghĩ tới. Dù có những đỗ vỡ, vấp ngã, bài học, My chưa bao giờ cảm thấy năm 23 tuổi là năm xui xẻo hay thất bại.

My không phải là người hay đặt ra những kế hoạch dài hạn. Vẫn chưa biết rằng năm 2021 thế giới sẽ trở lại bình thường hay chưa. Nhưng My mong rằng sẽ kiên trì theo đuổi nghề nghiệp mình đã chọn lựa. Phấn đấu hơn nữa, siêng năng hơn nữa, như đúng với tuổi Sửu và năm Sửu của mình. bên cạnh đó dù làm bất kì việc gì My cũng sẽ dồn hết sức và đặt niềm tin vào nó.

Mong năm trâu là năm an lành

Nguyễn Hải Nam (Phóng viên, MC bình luận thể thao ) chia sẻ về tuổi 23 là một năm nhiều sự kiện diễn ra với buồn vui lẫn lộn. Không như mọi người, khi dịch bệnh Covid-19 diễn ra, Nam không ở nhà, vẫn đi làm, theo đặc thù của nghề. Chính điều đó đã giúp Nam có thêm kinh nghiệm trong chuyên môn và có thêm nhiều cái nhìn mới về mọi thứ. Những mục tiêu năm qua của Nam ít nhiều cũng bị đình trệ vì một năm Covid-19. Nam muốn được đi tác nghiệp nhiều hơn, không chỉ ở Việt Nam mà còn cả nước ngoài. Tuy nhiên, điều đó chưa khả thi cho đến lúc này. Nhưng với những nơi Nam đã đi qua đó là những trải nghiệm vô giá.

Theo Nam người tuổi trâu, hay tuổi gì thì mình cũng sẽ "cày" vì còn trẻ, còn nhiều sức khoẻ, hoài bão lớn. Nam hy vọng trong năm Tân Sửu 2021 sẽ được làm những công việc mới, phóng sự - đề tài mới, có được những góc nhìn mới cho bản thân. Là một phóng viên/bình luận viên thể thao, Nam cũng mong muốn được có thêm những cơ hội để trải nghiệm ở các bộ môn mới.

Dịch Covid-19 đẩy Nam xa cách mọi người, nhưng lại kéo những thành viên trong gia đình gần nhau hơn. Dù gì, Nam cũng mong dịch bệnh Covid-19 mau chóng qua đi, để kinh tế dần hồi phục, không còn nhiều người thất nghiệp. Nam ước năm Tân Sửu sẽ là một năm có nhiều điều thú vị, nhiều trải nghiệm, nhưng trên hết, mong đây sẽ là một năm an lành với mọi người. Vì tính tình con trâu hiền lành, chịu cày bừa, mạnh mẽ vượt qua mọi thứ.