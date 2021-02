Tết Tân Sửu 2021: Nhiều nơi không bắn pháo hoa giao thừa, hơi buồn nhưng cần thiết!

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã ký thông báo về việc không tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn TP.HCM. Trước đó, nhiều địa phương như Long An, Hậu Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Nam... đã hủy bắn pháo hoa đêm giao thừa để phòng dịch.

Cần thiết trong tình hình dịch lúc này

Dù có hơi hụt hẫng và buồn một chút, thế nhưng chị Nguyễn Ngọc Dũng Linh, ngụ đường Nguyễn Hữu Thọ, X.Phước Kiển, H.Nhà Bè, TP.HCM vẫn cảm thấy quyết định hủy bắn pháo hoa là một việc vô cùng đúng đắn vào thời điểm dịch bệnh vẫn còn nhiều phức tạp

“Thường mọi năm mình và gia đình vẫn cùng nhau canh đến giờ để cùng nhau xem pháo hoa. Mình có thể xem pháo hoa tại nhà, vì địa điểm bắn cũng không xa lắm. Pháo hoa vừa bắn là mình tranh thủ nhắn tin, gửi lời chúc mừng năm mới cho người thân và bạn bè. Năm nào cũng vậy, đã thành thông lệ, cứ thấy pháo hoa là thấy tết, cảm giác lâng lâng trong lòng. Khi nghe tin năm nay không có bắn pháo hoa tết, dù có một chút buồn và hụt hẫng nhưng mình vẫn hiểu được đây là một điều cần thiết trong tình hình dịch lúc này”, chị Linh nói.

Sẽ cùng ăn uống, đón thời khắc giao thừa bên cạnh gia đình, bạn bè, những người thân thiết là dự định của Nguyễn Phi Phố, sinh viên Trường ĐH Cần Thơ, quê ở TP.Vị Thanh, Hậu Giang. Phi Phố cho rằng việc hủy bắn pháo hoa là cần thiết vì vừa đảm bảo an toàn mùa dịch, vừa tiết kiệm. “Năm nay không đón giao thừa đông người thì mình sẽ cùng gia đình, bạn bè ăn uống, chúc nhau những điều tốt đẹp, cũng là một điều vô cùng ý nghĩa. Đây cũng như là một cơ hội để chúng ta cùng hưởng một cái tết thật đặc biệt, một mùa tết không pháo hoa, không tập trung đông người, chỉ cùng những người thân thương chia sẻ những khoảnh khắc, hẳn sẽ rất đáng nhớ”.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) là nơi tập trung hàng ngàn người trẻ đến xem bắn pháo hoa môi dịp năm mới TRẦN QUANG VINH

Sức khỏe vẫn trên hết

Đó là ý kiến của Ngô Hoàng My (21 tuổi), ngụ đường Phạm Hùng, Q.8, TP.HCM. “Thường mọi năm mình vẫn đi xem pháo hoa, tuy nhiên năm nay dịch mà, sức khỏe vẫn là trên hết, chứ đang bùng dịch tập trung đông người thì rất nguy hiểm. Năm nay thay vì xem pháo hoa mình sẽ ở nhà xem Táo Quân, ăn nhẹ một món gì đó cùng với gia đình, đón giao thừa cùng người thân cũng rất ý nghĩa”.

Nguyễn Hoàng Oanh,sinh viênTrường ĐH Sư phạm TP.HCM, quê H.Cần Đước, Long An cũng cho biết rất ngại tập trung đông người vào mùa dịch. “Năm nay quê Long An của mình không bắn pháo hoa, mình thấy như vậy cũng tốt, vì mùa dịch cũng nên hạn chế tập trung đông người. Nếu năm nay có bắn pháo hoa đêm giao thừa mình cũng sẽ không đi, đảm bảo an toàn sức khỏe vẫn là trên hết”.