Nhiều mô hình sáng tạo chăm lo người dân trong đại dịch Covid-19

Hỗ trợ bằng nhiều hình thức

Tại Hà Nội, ngay sau khi T.Ư Đoàn phát động chương trình “Triệu túi an sinh”, Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.Hà Nội đã có công văn gửi tới các cơ sở Đoàn trên toàn TP đề nghị triển khai chương trình “Túi quà an sinh - Hà Nội nghĩa tình”. Đến nay, sau hơn 3 tuần triển khai, chương trình kêu gọi được hơn 40.000 túi an sinh để trao tặng đến người dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, là tỉnh, TP huy động được số lượng cao thứ 3 trong cả nước.

Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, chúng tôi phấn đấu có ít nhất 65.000 túi an sinh gửi đến những người có hoàn cảnh khó khăn Anh Nguyễn Đức Tiến, Phó bí thư thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.Hà Nội Để chương trình có sức lan tỏa và phù hợp với nhiều đối tượng, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Sinh viên TP.Hà Nội đã tổ chức nhiều mô hình như: mở các chuỗi siêu thị mini 0 đồng, phát phiếu quà tặng, mỗi phiếu 300.000 - 400.000 đồng để người dân tự lựa chọn các nhu yếu phẩm cho gia đình. Đối với sinh viên bị mắc kẹt tại Hà Nội, được mở một cổng đăng ký nhận hỗ trợ trên mạng, sinh viên chỉ cần đăng ký sẽ được chương trình thông báo điểm đến nhận quà.

Thành đoàn cũng tổ chức chương trình “Hà Nội nghĩa tình - suất quà trao em” để tập trung hỗ trợ thiếu nhi là con gia đình công nhân, lao động tự do bị mất việc làm, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn TP…

Đặc biệt, người dân tại TP có hoàn cảnh khó khăn đã được cán bộ Đoàn, Hội mang những “Túi quà an sinh - Hà Nội nghĩa tình” đến trao tặng. Ban tổ chức còn phối hợp với CLB Xuồng hơi phản ứng nhanh PVC đến tận làng chài ven sông Hồng để trao những túi an sinh hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn...

Anh Nguyễn Đức Tiến, Phó bí thư thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.Hà Nội, cho biết để có những túi quà an sinh, ngoài việc vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, ban tổ chức còn phối hợp nguồn lực từ các đơn vị: Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội, CLB Xe bán tải địa hình Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội và các cơ sở Đoàn, Hội trực thuộc. Đặc biệt là việc phát huy những sản phẩm của bà con từ các địa phương gửi về như: rau củ, trứng, bánh kẹo…

“Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, chúng tôi phấn đấu có ít nhất 65.000 túi an sinh gửi đến những người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là người dân trong khu cách ly, phong tỏa, những người yếu thế… để đồng hành cùng người dân vượt qua đại dịch”, anh Tiến cho hay.

Những đội hình tình nguyện đặc biệt

Trong 3 tuần thực hiện chương trình “Triệu túi an sinh”, TP.HCM dẫn đầu cả nước với việc huy động được 58.000 túi an sinh và đã tích cực thực hiện nhiều hoạt động sáng tạo để trao tới những hoàn cảnh khó khăn.

Chia sẻ về chương trình này, anh Doãn Trường Quang, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM, cho biết Ban Thường vụ Thành đoàn tiếp tục phát huy các tổ công tác như: tổ hậu cần tiếp nhận nguồn lực, tổ vận chuyển, tổ công tác tình nguyện viên, tổ công tác hỗ trợ người yếu thế, người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 để tham gia thực hiện các nội dung của chương trình. Đồng thời, Thành đoàn tích cực phối hợp với nhiều cơ quan đơn vị tại TP.HCM và các quận, huyện Đoàn rà soát, lập danh sách người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương để lên phương án chăm lo phù hợp.

Để kịp thời trao tặng túi an sinh đến người dân khó khăn khi TP.HCM phải thực hiện giãn cách xã hội, Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - Hội Sinh viên TP.HCM đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó Thành đoàn tích cực phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy triển khai đội hình “ Shipper tình nguyện ” tại 312 phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP.

Anh Quang chia sẻ điểm thành công của chương trình là việc kết nối được các nguồn lực xã hội hỗ trợ, chăm lo kịp thời cho nhân dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đặc biệt là việc huy động được rộng rãi các tình nguyện viên qua mạng xã hội , cùng góp sức tham gia các nội dung của chương trình như tiếp nhận, sắp xếp, vận chuyển hàng hóa và trao tặng túi an sinh đến tay người dân.

“Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp hơn, chúng tôi đã triển khai nhóm cộng đồng Go Volunteer (mạng xã hội Facebook), tập hợp, tuyển chọn đông đảo tình nguyện viên tham gia các đội hình tình nguyện phòng, chống dịch như các đội hình hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm, hỗ trợ công tác tiêm chủng, tham gia các hoạt động hỗ trợ công tác an sinh xã hội tại địa phương... Tính đến tháng 8, nhóm Go Volunteer đã thu hút được gần 70.000 người tham gia; qua đó, triển khai 27 đội hình phản ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh với sự tham gia của gần 60.000 lượt tình nguyện viên”, anh Quang nói.