Thứ trưởng 8x làm Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Ngày 9.9, Hội nghị lần thứ 5 của Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII đã chọn cử bổ sung 3 anh chị làm Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam khóa VIII gồm: chị Trịnh Mai Phương, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Quyền trưởng ban Quốc tế T.Ư Đoàn; TS-BS Hà Anh Đức, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; anh Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ TT-TT. Như vậy Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam có 9 Phó chủ tịch, tăng 1 người so với trước đây. Ngoài 2 phó chủ tịch bổ sung cho 2 nhân sự được rút do chuyển công tác, hội nghị đã hiệp thương chọn cử tăng thêm 1 Phó chủ tịch là anh Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ TT-TT. Anh Dũng sinh ngày 7.11.1983, ở Hà Nội, nguyên quán tại làng Trường Lưu, nay thuộc xã Kim Song Trường, H.Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Khi còn đang là sinh viên, anh Dũng đã nhận được học bổng toàn phần để theo học chuyên ngành công nghệ thông tin tại Đại học Công nghệ Nanyang ( Singapore ). Anh cũng là một trong 10 gương mặt thanh niên tiêu biểu nhận Giải thưởng Quả cầu Vàng năm 2010 do Đoàn Thanh niên tổ chức.

Anh Nguyễn Huy Dũng đã có 14 năm công tác tại Bộ TT-TT, kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo, tháng 11.2020, anh được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ TT-TT.

Ngày 9.9.2021, tại Hội nghị lần thứ 5 của Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII, anh Dũng được hiệp thương chọn cử làm Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII. Anh Dũng tham gia Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam với vai trò hỗ trợ cho thanh niên trong chuyển đổi số

Trước đó, anh Dũng là người tham mưu, chủ trì biên tập và tổ chức triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Ngày 30.6.2021, anh Dũng đã đại diện Bộ TT-TT ký kết Bản ghi nhớ về các nội dung hợp tác phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), đặt nền móng cho các hoạt động hợp tác cụ thể giữa hai bên nhằm triển khai chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Anh Dũng cũng đã trực tiếp tham gia nghiên cứu, tham mưu, chủ trì biên tập và tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thiện hành lang pháp lý, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn, an ninh mạng của Việt Nam, trong đó, tiêu biểu là luật An toàn thông tin mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành…