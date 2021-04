Nhiều mô hình sáng tạo trong Tháng Thanh niên 2021

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những mô hình sáng tạo trong TTN năm 2021, trong đó, nhiều mô hình giải quyết những khó khăn của địa phương.

Theo báo cáo của T.Ư Đoàn, trong TTN 2021, đa số các chỉ tiêu đều đạt và tăng rất cao so với năm 2020. Cụ thể, có hơn 2,24 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động TTN 2021 (tăng 193%); các cấp bộ Đoàn đã huy động thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng mới 230 cầu giao thông nông thôn (tăng 78,3%); đoàn viên, thanh niên cả nước đã đề xuất được 81.185 ý tưởng sáng tạo trên Ngân hàng ý tưởng sáng tạo (tăng 19,1%). Tiêu biểu, số dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên được Đoàn hỗ trợ là 3.012, vượt 231,3% chỉ tiêu; tổng lượt đề cập về TTN 2021 trên báo giấy, báo điện tử và mạng xã hội là 865.044 lượt, tăng gần 735% so với năm 2020.

Anh Hà Đức Minh, Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai, cho biết do là địa bàn biên giới, tỉnh có số lao động sang Trung Quốc làm việc khá cao, vừa qua do Covid-19, lao động về địa phương ồ ạt. Do đó, công tác Đoàn chú trọng hỗ trợ sinh kế cho những thanh niên này; chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ tìm kiếm việc làm để họ có kinh tế bền vững. “Đặc biệt, dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn, chúng tôi đã thực hiện 999 công trình phần việc trên địa bàn toàn tỉnh; trong đó, đảm nhận hỗ trợ 900 hộ nghèo thoát nghèo. Đây là công việc mới và khó, nhưng các chi đoàn sẽ hỗ trợ xuyên suốt và đã lan tỏa với cấp bộ Đoàn. Ở đâu cũng nhìn thấy màu áo xanh luôn gắn bó với dân trong xóa đói giảm nghèo và đồng hành với thanh niên khó khăn”, anh Minh nói.