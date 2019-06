Những cuộc tình qua game online

Tình yêu nảy nở từ… game

Nguyễn Yến My (19 tuổi, sinh viên kế toán, ngụ Q.1, TP.HCM), là một cô gái luôn tự ti về vẻ bề ngoài của mình. My sở hữu nước da ngăm đen, gương mặt không xinh xắn và một thân hình gầy gò. Vì vậy, My rất ít khi kết bạn với người khác giới và chưa có mối tình nào vắt vai. Khép kín với thế giới bên ngoài, mọi cảm xúc My đều giải tỏa qua… game online

Yến My chia sẻ: “Trong game mình được sống trọn vẹn với cảm xúc của bản thân. Không ai quan tâm mình có vẻ ngoài thế nào, cuộc sống đời thực ra sao… mà người ta chỉ quan tâm thứ hạng trong game; nhân vật có đẹp, có ấn tượng không. Những thứ đó chỉ cần đầu tư thời gian, tiền bạc, và điều đó nằm trong khả năng của mình”.

Ảnh: Hoàng Mỹ Một bạn nữ đang chơi game online tại nhà

Trong một lần chơi game, My đã quen được một anh chàng khá tâm đầu ý hợp tên Nguyễn Văn Hiếu (22 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM, hiện là nhân viên của một tiệm internet). Từ đó, My và Hiếu thường hẹn chơi game chung và trò chuyện với nhau nhiều hơn. My chia sẻ “Khi biết Hiếu chỉ hơn mình vài tuổi và ở cùng thành phố, tụi mình quyết định hẹn gặp mặt sau đó”.

Trái với tưởng tượng, khi gặp Hiếu, My mới chưng hửng vì nhìn Hiếu khác xa với hình ảnh đã gửi trong lúc chơi game.

Công việc hằng ngày của Hiếu là trông tiệm internet nên thường giết thời gian bằng cách chơi game. Lần đầu gặp mặt, Hiếu rủ rê My gặp gỡ các chiến hữu cùng chơi game. Nhận thấy có quá nhiều rủi ro và phát khiếp khi mình mẩy Hiếu xăm trổ chi chít, My viện cớ ra về và cắt đứt liên lạc với "người yêu" mới quen.

“Mình và Hiếu nói chuyện khá hợp với nhau trên mạng nhưng khi gặp mặt lại quá khác so với tưởng tượng. Từ lúc đó, mình không còn tin vào tình yêu qua mạng một lần nào nữa!”, My chia sẻ.

Yêu ảo, sống thật!

Lê Ngọc Minh (26 tuổi, ngụ Q.6, TP.HCM), là nhân viên pha chế trong một quán rượu ở Q.1. Ngoài lúc đi làm, Minh dành hết thời gian cho game online . Nặng gần 100 kg, lại sống khép kín nên hầu như Minh không có bạn bè.

Trong một lần gặp “đồng môn” ngoài đời thực, Minh gặp Nguyễn Ngọc Hương (21 tuổi, sống tại Cần Thơ, không có nghề nghiệp). Hương cũng giống Minh là ít bè bạn, phần lớn thời gian đều dành hết cho game online . Một tháng quen nhau, tình yêu giữa họ nảy nở. Sau đó, Hương quyết định dọn đồ từ Cần Thơ lên sống cùng gia đình Minh ở Q.6, TP.HCM.

Tuy sống chung với gia đình bạn trai, Hương vẫn không ngại “cày” game thâu đêm suốt sáng. Tất cả việc nhà đều do mẹ Minh đảm nhiệm. Tình yêu chớm nở qua game đã khiến Minh và Hương cãi nhau “như cơm bữa” vì chưa thật sự hiểu tính tình của nhau. Sau đó chuyện gì đến cũng đến. Họ chia tay.

“Mối tình chớp nhoáng và đầy rủi ro này đã khiến gia đình mình gặp rất nhiều rắc rối. Tình yêu trên mạng thật khó đoán được tương lai…”, Minh buồn bã chia sẻ về việc yêu ảo, sống thật của mình.

Trao đổi với Thanh Niên, thạc sĩ tâm lý Mai Mỹ Hạnh (Trường ĐH Sư phạm TPHCM), cho biết: “Nếu chơi game online với thời lượng nhiều sẽ dẫn đến bị nghiện. Biểu hiện chính là thời gian chơi game ngày càng gia tăng mới thấy thỏa mãn, khi không được chơi game sẽ cảm thấy bứt rứt khó chịu, thậm chí là căng thẳng. Nặng hơn nữa là trường hợp người chơi cố gắng không chơi nữa nhưng không thể ngừng chơi; luôn ám ảnh và suy nghĩ về những hình ảnh trong game, bất chấp những hậu quả như sa sút học tập, ảnh hưởng công việc; mất dần các mối quan hệ trong cuộc sống”.

Theo chị Hạnh, việc nghiện game ở mức độ nghiêm trọng sẽ khiến người chơi bị ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, thể chất nặng nề như hoang tưởng, tự hủy hoại bản thân, giảm trí nhớ, dễ giận dữ, tính tình trở nên hung hăng. Thậm chí có trường hợp, người chơi có thể “hoang tưởng”, nhầm lẫn giữa thực tại và thế giới ảo. Đây là vấn đề vô cùng nguy hiểm.

Vì thế, thạc sĩ Mỹ Hạnh đưa ra lời khuyên: “Chúng ta cần tác động để những trường hợp nghiện game nhận thức được tác hại, giúp họ tự đánh giá bản thân để chọn cho mình những hoạt động có thể phát huy sở trường trong đời sống thực; chuyển đổi sự tập trung sang các hoạt động khác; phát triển một số kỹ năng sống cơ bản cho họ và phối hợp với gia đình trong việc cắt giảm dần thời lượng chơi game. Đối với những trường hợp nặng, cần có sự phối hợp với các bác sĩ tâm thần, các nhà trị liệu tâm lý chuyên nghiệp để có phác đồ điều trị phù hợp với từng cá nhân”.